Le PSG réagit après un scandale !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir été expulsé du stade d'Aston Villa mardi soir à l'occasion du quart de finale retour de la Ligue des Champions simplement pour avoir célébré un but du PSG, le jeune Maël (13 ans) va avoir droit à plusieurs invitations pour faire oublier ce scandale. Pierre Ménès salue d'ailleurs la réactivité du PSG.

Maël, âgé de 13 ans, a vécu une mésaventure qui frise d'ailleurs le scandale mardi dernier. En déplacement avec son père et un ami de l'autre côté de La Manche pour le choc entre Aston Villa et le PSG en quart de finale retour de la Ligue des Champions, il a finalement été expulsé du stade, simplement pour avoir célébré un but parisien. Une histoire qui a beaucoup fait réagir ces derniers jours.

Nantes et le PSG ont réagi

Le FC Nantes donc décidé d'inviter le jeune Maël pour la rencontre de championnat contre le PSG, qui était initialement prévue pour le 13 avril avant d'être reportée. Mais il semblerait que les Canaris ne soient pas les seuls touchés par cette histoire, puisque le PSG aurait également prévu de faire un geste en guise de dédommagement.

« Le PSG se comporte de façon impeccable »

Via son compte X, Pierre Ménès confirme la mobilisation du PSG et rend hommage à la réactivité du club francilien : « Le PSG s’est rapproché de Maël le petit bonhomme de 13 ans viré des tribunes de Villa Park parce qu’il avait levé les bras sur un but de Paris. L’occasion de rappeler à quel point le PSG se comporte de façon impeccable dans ce genre de circonstances . Je me souviens encore avec émotion de leurs gestes pour Loick. Quand les choses sont bien faites c’est bien de le dire aussi », lâche Ménès. Le message est passé.