Laure Boulleau : Sa vidéo secrète !

Consultante pour Canal+, Laure Boulleau est notamment présente sur le plateau du Canal Champions Club pour les rencontres de Ligue des champions. L'ancienne joueuse de l'équipe de France a d'ailleurs dévoilé les coulisses de l'émission dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux le soir d'Aston Villa-PSG.

Depuis plusieurs années, Laure Boulleau est consultante sur Canal+. Aux côtés de Samir Nasri, David Ginola, Bertrand Latour et Hervé Mathoux, l'ancienne joueurs du PSG est notamment présente sur le plateau du Canal Champions Club afin d'analyser et débriefer les matches de Ligue des champions.

Laure Boulleau dévoile les coulisses de Canal+

Elle était donc bien installée dans son fauteuil mardi dernier pour le quart de finale retour entre Aston Villa et le PSG. Et Laure Boulleau a ainsi décidé de dévoiler les coulisses de cette émission par le biais d'une petite vidéo de présentation sur les réseaux sociaux. Elle dévoile ainsi ses habitudes et ses rituels avant de commencer son émission.

La petite ereur

Laure Boulleau dévoile également des images inédites de la façon dont les journalistes et consultants suivent les matches. C'est donc très intéressant, mais cela aurait pu l'être encore plus. Et pour cause, à la fin de cette vidéo, Laure Boulleau admet qu'elle avait « filmé plein de vidéos en coulisses », avant de reconnaître que la « quasi totalité des vidéos ont beugué au moment de charger sur mon téléphone ». Une petite erreur qui servira probablement pour la prochaine vidéo.