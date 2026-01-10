Transfert à 100M€ : Le rêve qui va dégoûter le PSG ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé dans le viseur de nombreux grands clubs européens et notamment celui du PSG, Yan Diomande a peut-être donné un indice sur sa prochaine destination. L’international ivoirien du RB Leipzig a fait savoir qu’il était un grand fan de Liverpool et que le rêve de son père était de le voir jouer à Anfield.

Avec ses 7 buts et 4 passes décisives sous les couleurs du RB Leipzig depuis le début de la saison, Yan Diomande a attiré l’attention du PSG. Comme indiqué par le journaliste Ben Jacobs, Manchester United, Tottenham et le Bayern Munich sont également intéressés par l’ailier âgé de 19 ans, sous contrat jusqu’en juin 2030.

Leipzig valorise Diomande à 100M€ Un joueur que le RB Leipzig valorise à 100M€, même si les clubs intéressés estiment qu’il pourrait accepter de se séparer de Yan Diomande contre 60M€, mais plutôt l’été prochain. Reste à savoir quelle sera la volonté de l’international ivoirien (8 sélections, 3 buts), qui dispute actuellement la Coupe d’Afrique des Nations.