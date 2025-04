Rami en couple avec une star de la TV réalité, elle confirme !

Amadou Diawara

Après une brillante carrière de footballeur, Adil Rami s'illustre désormais sur les parquets de Danse avec les Stars. En couple avec Ana Riera dans l'émission, le champion du monde 2018 partagerait sa vie avec Louana, une star de la TV réalité. D'ailleurs, cette dernière a posté une story sur Snapchat, alors qu'elle se trouvait dans les studios de répétitions de l'émission de TF1.

Champion du monde 2018 avec l'équipe de France, Adil Rami pourrait remporter un tout nouveau trophée cette année. Ayant mis un terme à sa carrière sportive lors de l'été 2023, l'ancien défenseur de l'OM participe à l'émission Danse avec les Stars sur TF1. Classé premier lors du dernier prime, Adil Rami s'est qualifié pour les demi-finales de la compétition.

Danse avec les Stars : Louana est présente aux répétitions

Faisant équipe avec Ana Riera dans Danse avec les Stars, Adil Rami serait en couple avec Louana dans la vie. D'ailleurs, la star de la TV réalité suit de près les performances de son compagnon sur TF1. En effet, Louana a été présente sur le plateau de l'émission en prime, et cette semaine, elle était au plus près d'Adil Rami en coulisses. Alors qu'il prépare sa prestation de ce vendredi, l'ex-footballeur professionnel a pu compter sur le soutien de Louana. En effet, la candidate de La villa des cœurs brisés 9 a posté une story des studios de répétition de DALS sur Snapchat. « J'ai peut-être bougé finalement », a-t-elle écrit sur le cliché.

«J'ai peut-être bougé finalement»

Il y a près d'un mois, Bastos avait lâché toutes ses vérités sur la relation entre Adil Rami et Louana. « Il va me nuire ce petit doss' (sic). J'ai fait demander à Adil, par une personne qu'il connaît bien, s'il sortait avec Louana, et ça, je l'ai fait il y a deux-trois semaines. Il aurait répondu qu'il n'était "pas intéressé du tout", qu'elle était juste comme ça pour s'amuser, car lui avait besoin d'un peu plus de substance. Mais, il semblerait qu'il soit revenu sur sa première impression, puisqu'elle est toujours là. Et peut-être qu'il a réussi à retirer la carapace, la première épaisseur, pour découvrir toute la profondeur de Louana… », a déclaré le candidat de Secret Story 10 sur sa chaine YouTube.