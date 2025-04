Adil Rami : La femme qui l'a métamorphosé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Adil Rami vainqueur de Danse avec les Stars, c'est encore possible ! En effet, le champion du monde 2018 est qualifié pour la demi-finale, mais tout cela n'aurait pas été possible sans sa danseuse. L'ancien joueur de l'OM a ainsi rendu un bel hommage à Ana Riera, à l'origine de nombreux changements chez Rami.

Au début de Danse avec les Stars, on ne donnait pas très cher de la peau d'Adil Rami. Et pourtant, le voilà aujourd'hui qualifié pour la demi-finale de l'émission de TF1, en compagnie de Lénie, Florent Manaudou, Jungeli ainsi que Mayane. Sur le parquet, le champion du monde 2018 surprend tout le monde, y compris le jury, qui n'hésite pas à mettre de notes excellentes à Rami, lui qui a notamment obtenu un 39/40 au dernier prime.

« Rien de tout ça n'aurait été possible sans vos votes »

Aux portes donc de la finale de Danse avec les Stars, Adil Rami a notamment souhaité remercier ses fans. Sur Instagram, il a alors posté : « Aujourd'hui, on est en demi-finale, et je réalise le chemin parcouru. Rien de tout ça n'aurait été possible sans vos votes, votre soutien constant. C'est vous qui nous portez semaine après semaine. Merci du fond du coeur ».

Mais voilà qu'Adil Rami a également eu des mots forts à l'égard de sa danseuse, Ana Riera, à l'origine de la métamorphose de l'ex-joueur de l'OM. « Et surtout... merci Ana Riera. Tu n'as pas seulement appris à un mec raide à danser. Tu as accompagné une vraie transformation, physique, mentale, humaine. Ton travail va bien au-delà de la danse. Tu m'as appris à croire en moi, à me relever, à tenir », a ainsi écrit Adil Rami. De quoi plaire plaisir à la principale intéressée. « Fière de toi champion », lui a répondu Ana Riera.