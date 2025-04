Danse avec les Stars : Adil Rami en couple, il refuse la rupture !

Amadou Diawara

En lice dans l'émission Danse avec les Stars, Adil Rami s'est qualifié pour les demi-finales de la compétition, et ce, grâce à sa première place au classement du dernier prime. Lors de ses dernières répétitions avec Ana Riera, le champion du monde 2018 a expliqué à quel point il voulait valider son ticket pour la finale.

Après une brillante carrière de footballeur professionnel, Adil Rami s'illustre désormais sur les parquets de l'émission Danse avec les Stars. Champion du monde 2018 avec l'équipe de France, l'ancien défenseur central de l'OM a composté son billet pour le dernier carré de la compétition organisée par TF1. D'ailleurs, Adil Rami a terminé à la première place lors du dernier prime de DALS, ayant eu une note de 39 sur 40.

Danse avec les Stars : Adil Rami est en demi-finale

Dans une vidéo publiée sur TF1, Adil Rami s'est confié auprès d'Ana Riera - avec qui il forme un couple à Danse avec les Stars - en pleine répétition. En effet, le natif de Bastia a affirmé qu'il ne voulait en aucun cas que leur aventure se termine à la fin du prime de ce vendredi.

«J'ai très envie d'aller en finale»

« L'enjeu est grand, mais après on va tout donner, comme tous les autres couples, et on verra bien qui passe ou pas. Nous, il ne faut pas qu'on se concentre sur ça là », a lancé Ana Riera. « Non, mais j'ai très envie d'aller en finale, parce que j'ai encore envie de danser. Là, il y a 3-4 danses à prendre cette semaine. C'est dur », a confié Adil Rami. « Ce n'est pas facile, mais d'un autre côté, si c'est notre dernière ensemble, moi je veux qu'elle soit cool », a répondu la danseuse professionnelle. « On va encore faire une belle danse, tu vas voir. Mais là, c'est dur aujourd'hui », a conclu l'ex-footballeur. Reste à savoir si Adil Rami sera encore le premier de la classe en demi-finale de Danse avec les Stars.