De Zerbi - OM : Il annonce la fin en direct !

Alors que son avenir à l’AC Milan semblait plausible, Roberto De Zerbi pourrait finalement rester à l’OM. Pourtant, l’idylle entre le coach italien et le club marseillais semble s'effriter, à en croire Jérôme Rothen. La fin de saison s’annonce décisive, avec une qualification en Ligue des champions en ligne de mire.

Annoncé pendant de nombreuses semaines du côté de l’AC Milan, Roberto De Zerbi ne devrait finalement pas rejoindre les Rossoneri et pourrait bien rester à l’OM. Cependant, si l’histoire entre le coach italien et le club olympien avait bien commencé, celle-ci bat de l’aile après les récents mauvais résultats.

«Ça s’est fissuré»

Jérôme Rothen est revenu sur l’aventure entre Roberto De Zerbi et l’OM, au micro de l’émission Rothen s’enflamme, et pour lui, la belle histoire entre le club phocéen et le coach italien est terminée :

«L’union sacrée qu’on ressentait au début avec De Zerbi, le staff, tout le monde… ça s’est fissuré.»

Une fin de saison tendue

L’OM doit absolument se qualifier en Ligue des champions, et la fin de saison des hommes de Roberto De Zerbi s’annonce déjà décisive. Une victoire à domicile face à Montpellier permettrait à l’OM de se remettre en confiance avant un sprint final qui verra le club phocéen affronter notamment Lille et Rennes.