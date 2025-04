Longoria - Benatia : La crise de l’OM affole les réseaux sociaux !

La rédaction

Battu lourdement à Monaco (3-0), l’OM s’enfonce un peu plus dans la crise. À sept journées de la fin, la qualification en Ligue des champions est plus que jamais menacée. Face à l’inquiétude grandissante, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont pris la parole sur les réseaux pour afficher leur unité et rassurer les supporters.

Ce samedi 12 avril, l’OM se déplaçait sur la pelouse de l’AS Monaco. Les Olympiens sont repartis du stade Louis-II avec une lourde défaite 3-0, la cinquième en sept matchs. Ce revers plonge un peu plus le club dans la crise, et une réaction, dès la réception de Montpellier le week-end prochain, semble primordiale pour rester en course à la Ligue des champions.

Pablo Longoria s’exprime sur ses réseaux

Une crise qui a poussé le président de l’OM à sortir de son silence. Pablo Longoria a publié un long message sur son compte LinkedIn pour s’adresser aux supporters de l’OM :

«Je n’ai pas l’habitude de parler publiquement dans les moments de tension. Mais je sens que c’est le bon moment pour le faire (…) Notre objectif aujourd’hui est clair : gagner contre Montpellier. Nous restons troisièmes et avons notre destin entre les mains. Il faut avancer étape par étape, sans chercher plus loin. Je comprends la frustration.»

Medhi Benatia réagit également

Un message auquel Medhi Benatia a tenu à répondre à son tour. Le directeur sportif de l’OM a repartagé la déclaration du président sur sa story Instagram, accompagnée des couleurs du club et d’émojis se serrant la main. Un symbole fort d’unité dans une période difficile pour l’OM.