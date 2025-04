DAZN : Le coup de tonnerre à 340M€ !

Pierrick Levallet

Entre DAZN et la LFP, rien ne va plus ! Depuis quelques semaines maintenant, la plateforme britannique de streaming sportif cherche à renégocier les termes du contrat pour les droits TV de la Ligue 1. Mais aucun accord n’a pu être trouvé, alors que la médiation se termine ce mardi. Au sein de la LFP, on ne serait pas contre terminer l’aventure avec DAZN plus tôt que prévu.

C’est la guerre entre DAZN et la LFP ! Depuis fin février, un processus de médiation a été ouvert pour que les deux parties tentent de trouver un accord. La plateforme britannique cherche à revoir les termes du contrat des droits TV de la Ligue 1. Mais aucune des offres proposées n’a été jugée viable par la LFP, alors que la médiation prend fin ce mardi.

La LFP envisage le départ de DAZN

D’après les informations de RMC Sport, certains dirigeants de club et la LFP ne seraient pas contre stopper l’aventure avec DAZN avant l’activation de la clause de sortie fixée en fin d’année. Mais en plus des 140M€ dus en deux échéances d'ici cet été, l’instance du football français désirerait obtenir une indemnité de rupture de 200M€. Au total, la LFP réclamerait donc 340M€ au diffuseur presque exclusif de la Ligue 1 pour casser le contrat.

DAZN ne dit pas non à un retrait anticipé

La somme serait toutefois jugée trop élevée par DAZN. Mais le groupe ne serait pas non plus contre ne pas poursuivre l’aventure avec la Ligue 1. Ce coup de tonnerre obligerait cependant le football français à se trouver un nouveau diffuseur, ou alors a lancé ce fameux projet d’une chaîne de la LFP. Affaire à suivre...