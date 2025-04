150M€ : Le gros transfert qui va régaler Mbappé ?

Pierrick Levallet

La saison ne s’est pas passée comme prévu pour le Real Madrid. Éliminé dès les quarts de finale de la Ligue des champions, le club madrilène aurait visiblement prévu du lourd sur le mercato pour cet été. Les Merengue cibleraient notamment un phénomène susceptible d’aider Kylian Mbappé en attaque la saison prochaine.

L’été dernier, le Real Madrid ne s’est contenté que des arrivées de Kylian Mbappé et d’Endrick. Mais le club madrilène n’a pas cherché à compenser le départ à la retraite de Toni Kroos ou les failles dans le secteur défensif. Et les Merengue l’ont payé cash. L’équipe de Carlo Ancelotti s’est retrouvée déséquilibrée, et a finalement été éliminée de la Ligue des champions dès les quarts de finale.

Le Real Madrid en pince pour Florian Wirtz !

De ce fait, le Real Madrid aurait l’intention de frapper fort sur le mercato cet été. La Casa Blanca aurait bien l’intention de recruter afin de combler ses lacunes, et pourrait même faire quelques folies. D’après les informations de BILD, le Real Madrid serait très intéressé par les services de Florian Wirtz. AS confirme d’ailleurs la tendance, mais précise que de nombreux autres clubs seraient sur le coup.

Le Bayer Leverkusen réclame 150M€ !

À voir maintenant si le Real Madrid acceptera de s’aligner sur les fortes exigences du Bayer Leverkusen pour son joyau. Le pensionnaire de Bundesliga réclamerait 150M€ pour son milieu offensif. Ce gros transfert pourrait régaler Kylian Mbappé étant donné les grandes qualités de Florian Wirtz en tant que meneur de jeu. Affaire à suivre...