Transfert au PSG : Ibrahimovic sous le choc !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Au début des années 2010, le PSG a mis au monde un projet porté par le soutien du Qatar et le mercato parisien s'est vite concentré sur de grands joueurs reconnus. En 2012, c'est Zlatan Ibrahimovic qui a débarqué à Paris et il a fallu le convaincre le Suédois de se lancer dans ce nouveau projet, lui qui s'illustrait en Serie A. Maxwell, qui l'a côtoyé pendant son parcours parisien, s'est confié sur les difficultés rencontrées.

Au cours de ses 4 saisons passées au PSG, Zlatan Ibrahimovic a eu le temps de marquer l'histoire du club. Mais le Suédois aurait pu ne jamais porter le maillot du club s'il n'avait pas été convaincu de se lancer dans ce projet. Pour Maxwell, le club manquait un peu de prestige au niveau des infrastructures mises à disposition de l'effectif.

« Il a été choqué comme moi »

Habitué à la Serie A, Zlatan Ibrahimovic a quitté le Milan AC pour venir au PSG en 2012. Mais au départ, le Suédois n'était pas très convaincu par ce choix car il estimait que la Ligue 1 n'était pas un championnat à la hauteur. « Je lui ai dit la vérité du quotidien du club, que ce n’est pas facile, c’est une autre dimension, ce n’est pas Milan ou Barcelone, mais on est en train de construire quelque chose de bien, le groupe est top, le coach est top. J’ai donné mon avis personnel, sans cacher pour les infrastructures et il a été choqué comme moi » révèle Maxwell au sujet de ses discussions avec l'avant-centre à cette époque dans Secrets de Stars, podcast de Téléfoot.

Un projet parisien en construction

Au début de l'ère QSI, le PSG ne disposait pas encore d'infrastructures aussi exceptionnelles qu'aujourd'hui. « Quand j’arrive à Paris, qu’est-ce qui me choque ? Le plus choquant, c’était l’infrastructure du club. A l’époque, il n’y avait pas un centre d’entraînement capable d’être celui d’un grand club. On manquait de beaucoup de choses, de la qualité du terrain à des choses simples. Ça m’a beaucoup choqué. Mais bon, quand on part pour un projet, on sait qu’il y a un début difficile » se souvient Maxwell.