Transferts : Le «super» buteur trouvé par l’OM !

Cet hiver, l’OM a fait le choix de se séparer d’Elye Wahi six mois seulement après son arrivée et remplacé par Amine Gouiri, recruté en provenance de Rennes. Avec 4 buts et 3 passes décisives, l’international algérien est une satisfaction pour le club et Roberto De Zerbi, comme l’a confié Medhi Benatia.

À l’approche de la fin de la saison et alors que l’OM reçoit Montpellier ce samedi pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, Medhi Benatia a pris la parole dans un entretien accordé à La Provence. Le directeur du football marseillais est notamment revenu sur le mercato hivernal et le départ d’Elye Wahi, remplacé par Amine Gouiri.

« Gouiri est super depuis son arrivée »

Arrivé dans le cadre d’un transfert estimé à 22M€ bonus compris en provenance de Rennes, l’international algérien a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives depuis qu’il est à l’OM. Elye Wahi de son côté est toujours autant en difficulté à l’Eintracht Francfort et Medhi Benatia s’est satisfait de ce changement.

« C’est une satisfaction pour le coach et on est très content de lui »

« Wahi a encore des difficultés en Allemagne, il ne joue pas, mais on l’a remplacé par Gouiri, qui est super depuis son arrivée. C’est une satisfaction pour le coach et on est très content de lui, aussi bien de l’homme que du professionnel », a confié Medhi Benatia.