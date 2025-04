«Je m’en vais» : Départ retentissant à l’OM pour 0€ ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avant un match important pour l’OM ce samedi face à Montpellier, Medhi Benatia s’est longuement confié dans un entretien accordé à La Provence, évoquant notamment son avenir au club. Le directeur du football de l’Olympique de Marseille a lié son avenir à celui de Pablo Longoria et a fait savoir qu’il a une clause lui permettant de partir gratuitement.

Revenu à l’OM fin novembre 2023 en tant que conseiller sportif, Medhi Benatia est devenu un peu plus d’un an plus tard directeur du football du club marseillais. Toutefois, l’ancien international marocain peut partir à tout moment et a négocié une clause en ce sens au moment de la signature de son contrat.

« J’ai mis une clause dans mon contrat dont personne n’est au courant »

« J’ai mis une clause dans mon contrat dont personne n’est au courant », a révélé Medhi Benatia, dans un entretien accordé à La Provence. Le dirigeant de l’OM a ainsi indiqué qu’il partirait en même temps que Pablo Longoria et qu’il a demandé un « parachute » d’un montant de 0€.

« Le jour où Pablo part, je m’en vais »

« Indépendamment de mon amour pour l’OM, je suis venu pour Pablo. Le jour où Pablo part, je m’en vais. C'est clair. Je ne suis lié à rien ni à personne. J’ai même demandé un parachute en cas de départ… de 0€ ! Certains ici négocient leur parachute avant leur salaire… Je n’ai jamais vu ça de ma vie. Le foot est une passion, si tu fais ça, tu n’as rien à faire à l’OM », a expliqué Medhi Benatia.