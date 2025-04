PSG : Il signe à Paris et double son salaire !

Alexis Brunet

Il y a quelques mois, le PSG avait officialisé plusieurs prolongations de contrat. Des joueurs avaient étendu leur bail, mais également l’entraîneur Luis Enrique. Ce dernier est désormais lié jusqu’en 2027 avec Paris et il a touché le jackpot. En effet, l’Espagnol a tout simplement doublé son salaire grâce à cette prolongation.

Depuis son rachat par le Qatar, le PSG a l’habitude de mettre des grosses sommes sur le marché des transferts et d’offrir des salaires très généreux. Une tactique qui a permis au club de la capitale de grossir et de devenir un poids lourd européen, mais également de s’offrir les services de joueurs et d’entraîneurs très réputés.

Luis Enrique a doublé son salaire au PSG

En plus d’attirer les meilleurs éléments, le PSG doit derrière tout faire pour les garder et les sécuriser. Ainsi, selon les informations du Parisien, le club de la capitale a tout simplement doublé le salaire de Luis Enrique lorsque l’Espagnol a prolongé son contrat il y a quelques mois jusqu’en 2027. Un argument de taille pour convaincre l’ancien technicien barcelonais de continuer l’aventure à Paris.

Barcola le prochain à prolonger ?

Dans les prochains mois, le PSG pourrait une nouvelle fois être contraint de verser un gros chèque. Le club de la capitale aurait pour but de prolonger le contrat de Bradley Barcola et, depuis son arrivée, l’ancien Lyonnais a pris du poids à Paris. Une rémunération plus adaptée à son nouveau statut serait donc à l’étude.