Départ de De Zerbi : L’OM sous pression ?

L’Olympique de Marseille a offert les rênes de l’effectif et de la direction du projet sportif à Roberto De Zerbi l’été dernier. Néanmoins, il est déjà occasionnellement question d’un départ du coach italien, qu’il nie en bloc dans les médias quand on l’interroge à ce propos. Néanmoins, il a habilement amené le sujet de lui-même vendredi…

Ces derniers temps, l’avenir de Roberto De Zerbi est remis en question à l’OM. En effet, le coach italien, pourtant sous contrat jusqu’en juin 2027 dans la cité phocéenne, pourrait manquer le coche de la Ligue des champions au vu des derniers résultats de l’Olympique de Marseille : 5 défaites en 7 matchs disputés.

«Ça ne me dérange pas de parler des systèmes. C'est mon travail»

De plus, le comité directeur de l’AC Milan aimerait offrir les rênes de l’effectif à Roberto De Zerbi dans le cadre du remplacement de Sergio Conceiçao. Des rumeurs qu’il a déjà balayé d’un revers de main dernièrement. Vendredi, avant la réception de Montpellier ce samedi soir, le coach de l’OM a reconnu devoir s’adapter tactiquement parlant en raison des absences. « Non ça ne me dérange pas de parler des systèmes, en Italie c'est encore plus. C'est mon travail. J'ai presque toujours joué avec une défense à 4, avec des ailiers en faux pied et en créant beaucoup d'occasions. Mais un bon entraîneur doit s'adapter à ses joueurs. Balerdi n'est pas là, donc c'est difficile de jouer à quatre. Il faut adapter Murillo. Et souvent nos buts viennent de ses mouvements ».

«Si je dois rester ici l'an prochain...»

En évoquant sa flexibilité tactique forcée, Roberto De Zerbi a lâché une petite phrase qui n’est pas passée inaperçue au sujet de son avenir. « Kondogbia, ce n'est pas un défenseur central. Merlin, Garcia, Lirola, ce ne sont pas de latéraux qui peuvent jouer bas, comme Dedic. Si je dois rester ici l'an prochain, et qu'on m'amène des joueurs qui s'adaptent à une défense à quatre, moi aussi je veux jouer à quatre derrière, des ailiers, un numéro dix. J'ai toujours joué comme ça, mais je dois m'adapter aux joueurs ». Affaire à suivre dans le feuilleton De Zerbi…