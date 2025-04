Fake news à l'OM : De Zerbi s'agace !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au sortir d’une semaine très agitée après la défaite à Reims (3-1) et d’un présumé début de mutinerie des joueurs, Roberto De Zerbi s’était agacé en conférence de presse, estimant qu’on le faisait passer pour un « criminel ». Un sujet de nouveau évoqué par l’entraîneur de l’OM ce vendredi à la veille de la réception de Montpellier.

« Je passe pour un criminel, mais je n’en suis pas un. » Roberto De Zerbi n’avait pas vraiment apprécié la manière dont la semaine de l’OM, qui restait sur une défaite à Reims (3-1), avait été relayée par L’Équipe. Le quotidien sportif faisait alors état d’un début de mutinerie des joueurs et si le technicien italien n’a pas été surpris que cela sorte dans la presse, tout ne lui a pas plu pour autant.

« Pourquoi un entraîneur ne dure pas plus de deux ans à l'OM ? »

« Les nouvelles sortent toujours. Je sais qui raconte les choses, qui sont vos sources. Après, il faudrait vous poser aussi la question : pourquoi un entraîneur ne dure pas plus de deux ans à l'OM ? Ce type de journées me pousserait presque à rester deux, trois, quatre, cinq ans, moi j'aime être au centre des polémiques », avait confié Roberto De Zerbi. Ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a de nouveau été interrogé à ce sujet, notamment sur sa question : « pourquoi un entraîneur ne dure pas plus de deux ans à l'OM ? » et ce qu’il entendait par là.

« Ça m'énerve quand des choses fausses sortent dans les journaux »

« Je ne veux pas décider de rester ou partir pour les journalistes, chacun son travail, vous écrivez ce que vous voulez, moi je sais ce que je suis. Quand vous m'avez dépeint comme un criminel qui tapait du poing sur la table... Depuis que je suis là, j'essaie de tout donner. J'ai toujours été professionnel, même si j'ai aussi fait des erreurs. Mais ça m'énerve quand des choses fausses sortent dans les journaux, mais je suis habitué, je sais vivre dans ces contextes. J'aime aussi les polémiques, surtout quand je suis de bonne foi, et je l'ai toujours été. Je veux juste aider le club à aller en Ligue des champions et jouer le mardi et le mercredi soir. C'est tout », a répondu Roberto De Zerbi.