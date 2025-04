OM : De Zerbi a trouvé la taupe !

Axel Cornic

La conférence de presse de Roberto De Zerbi était très attendue, après une semaine sous haute tension et riche en rebondissements. Le coach de l’Olympique de Marseille n’a pas pu échapper aux nombreuses questions et il a notamment expliqué savoir d’où venaient toutes les fuites qui se sont retrouvées dans la presse ces derniers jours.

On parle beaucoup de l’OM en ce moment. Après avoir tenu la deuxième place tout au long de l’hiver, les Marseillais se sont payés une crise de fin de saison avec quatre défaites en cinq rencontres. Une situation qui a déclenché une énorme alerte en interne, avec Roberto De Zerbi qui a retenu ses joueurs à la Commanderie après la déroute face au Stade de Reims (3-1).

Tension maximum à l’OM !

Le début de semaine semble avoir été bouillant à Marseille. D’après les informations de L’Équipe, une sorte de mutinerie aurait même eu lieu, avec les joueurs qui auraient refusé de s’entraîner face aux décisions radicales prises par leur entraîneur. Il a fallu l’intervention du directeur sportif Mehdi Benatia pour calmer les choses, avec la rencontre de ce dimanche face au TFC qui sent donc déjà la poudre à plein nez !

« Je savais que ça allait sortir et je sais sûrement qui vous raconte les choses, je connais les sources »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a réagit aux nombreuses informations sorties autour de l’OM récemment, assurant avoir trouvé la taupe. « Je savais que ça allait sortir et je sais sûrement qui vous raconte les choses, je connais les sources. Si j'avais pensé à ne pas le faire sortir, j'aurais pu travailler de manière traditionnelle, sans rien risquer » a expliqué l’entraîneur marseillais, qui n'en est pas à sa première crise cette saison. « Il faut que je m'expose, je prends des risques. Et après, ma mère m'appelle au téléphone et me demande ce qu'il s'est passé, je passe pour un criminel, un délinquant ».