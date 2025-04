«Je signe», grosse annonce d'un buteur à l'OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement dans le dur à l'OM avec un temps de jeu très limité, Neal Maupay se confie sans détour sur la concurrence. Et le buteur phocéen indique qu'en dépit de sa situation personnelle, il restera très heureux à l'OM si le club valide son ticket pour la Ligue des Champions la saison prochaine.

Avec la vente d'Elye Wahi et le recrutement d'Amine Gouiri durant le mercato de janvier, Neal Maupay a vu son statut radicalement changer du côté de l'OM. Le buteur français de 28 ans repasse désormais au second plan dans la hiérarchie de Roberto De Zerbi, mais il reste néanmoins mobilisé dans l'intérêt collectif de l'OM et l'objectif de valider un ticket pour la Ligue des Champions.

Maupay garde le moral

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Maupay a évoqué sa situation à l'OM : « Moins jouer, forcément... Même si je suis venu derrière Elye Wahi, ça se passait bien pour l'équipe et pour moi. Et quand Amine est arrivé, il a marqué des buts et fait des passes décisives, et on gagnait. Je peux jouer avec lui, on l'a vu à Angers. Mais ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question », indique le joueur prêté cette saison avec option d'achat par Everton.

« Si on finit en Ligue des Champions, je signe de suite »

Le buteur de l'OM précise néanmoins qu'il signe en qualification pour la C1 dans ces conditions : « Personne n'est content d'être sur le banc. Mais si je ne joue plus jusqu'à la fin de saison et qu'on finit en Ligue des Champions, je signe de suite », précise Maupay.