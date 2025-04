OM - De Zerbi : Pierre Ménès est choqué !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que L'EQUIPE consacre dans ses colonnes du jour une grosse enquête sur les coulisses des vives tensions de ces derniers jours dans le vestiaire de l'OM entre Roberto De Zerbi et ses joueurs, Pierre Ménès a réagi via son compte X. Et il n'en revient pas que de telles informations aient été dévoilées à la presse en interne...

Ça chauffe dans le vestiaire de l'OM ! La rupture semble palpable entre Roberto De Zerbi et certains joueurs comme le révèle L'EQUIPE dans ses colonnes du jour, qui révèle les coulisses de certains clashs s'étant déroulés au cours de la semaine. Des révélations troublantes sur la situation actuelle de l'OM, qui compte 4 défaites sur ses 5 derniers matchs de Ligue 1.

Une situation tendue

Selon le quotidien sportif, De Zerbi se serait donc accroché avec certains joueurs dans un contexte parfaitement détaillé dans le papier, ce qui indique donc qu'un membre du vestiaire de l'OM a livré les moindres éléments de la vie du groupe à L'EQUIPE. Et c'est précisément ce qui choque Pierre Ménès.

« Très inquiétant de la situation en interne »

Via son compte X, l'ancien consultant du Canal Football Club n'a pas caché sa surprise face à ces révélations : « Le papier est hallucinant et très documenté. Et franchement très inquiétant de la situation en interne et symbolique d’une équipe qui perd les pédales », indique Ménès.