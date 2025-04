Surprise, le PSG a signé «le plus fort du monde» ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une excellente saison dans les rangs du PSG, Ousmane Dembélé est en train de s'imposer comme un candidat très crédible au Ballon d'Or 2025. Et Julien Stéphan, son ancien mentor du Stade Rennais, le considère d'ailleurs comme le plus fort du monde à l'heure actuelle.

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2023 pour 50M€, Ousmane Dembélé (27 ans) a longtemps été utilisé en tant qu'ailier par Luis Enrique. Mais depuis le début de l'année civile 2025, l'attaquant de l'équipe de France évolue dans un registre de faux numéro 9, ce qui a fait exploser ses statistiques avec le PSG (32 buts, 10 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison). Et Dembélé est donc en train de tout naturellement s'imposer comme un candidat crédible pour le prochain Ballon d'Or.

« Ousmane est aujourd’hui le plus fort du monde »

Interrogé dans les colonnes du Parisien, Julien Stéphan hisse d'ailleurs son ancien protégé du Stade Rennais au rang de meilleur joueur du Monde : « C’est bien simple, pour moi, Ousmane est aujourd’hui le plus fort du monde. Son corps, son jeu et sa tête sont équilibrés comme jamais. Il est arrivé à maturité tant sur le plan humain que professionnel. Alors même si on n’est qu’au mois d’avril, que ce sont les mois prochains qui seront déterminants, à date, on peut considérer qu’Ousmane fait plus que simplement postuler au Ballon d’or », explique-t-il au sujet du numéro 10 du PSG.

Dembélé, nouvelle référence mondiale ?

« Parce qu’au-delà de ses statistiques et de son efficacité, Ousmane est un joueur créatif, déroutant, déstabilisant et surtout entraînant. Avec lui, il se passe toujours quelque chose. Il est le moteur dans le pressing, dans les efforts, dans les stats, il a pris le lead dans cette équipe de Paris et entraîne tout le monde avec lui. Contrairement à la plupart des autres top-players qui sont fixés à un poste, Ousmane est capable de joueur à tous les postes offensifs et d’y être déroutant et décisif », poursuit Julien Stéphan. Reste à savoir si l'avenir lui donnera raison au sujet d'Ousmane Dembélé...