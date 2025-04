F1 - Négociations secrètes : Le coup de fil qui confirme le transfert de Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que sous contrat jusqu'en 2028, Max Verstappen pourrait bien quitter Red Bull dès la fin de la saison en cours grâce à des clauses de performances. D'ailleurs, la tendance semble se confirmer puisque l'entourage de George Russell aurait pris contact avec la direction de Red Bull. Et une association entre les deux pilotes semblent impossible.

Depuis plusieurs mois, l'avenir de Max Verstappen est au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, Helmut Marko a reconnu l'existence de clause de performance dans le contrat du quadruple champion du monde, ce qui peut lui permettre de partir si jamais Red Bull ne lui offre pas une monoplace en mesure de remporter le titre. Ce qui semble être le cas cette saison. Et cela renforce forcément les rumeurs de transfert du pilote néerlandais.

Russell en contact avec Red Bull ?

Et ce n'est pas tout. En effet, selon les informations du média The Race, George Russell et Red Bull sont en discussions pour la saison prochaine. Le contrat du pilote britannique s'achève effectivement en fin d'année chez Mercedes, ce qui lui permet de rejoindre une autre écurie en 2026. Et compte tenu des tensions entre George Russell et Max Verstappen, difficile d'imaginer Christian Horner prendre le risque de les aligner ensemble. Autrement dit, si le pilote Mercedes débarque chez Red Bull, ce sera pour remplacer le quadruple champion du monde, et pas pour devenir son coéquipier. Cette information confirme donc que l'aventure de Max Verstappen chez Red Bull touche à sa fin.

«Quand le moment sera venu, nous discuterons d’un contrat»

D'ailleurs, George Russell évoquait récemment son avenir chez Mercedes et la possibilité que Max Verstappen récupère son baquet la saison prochaine : « Pourquoi ne voudraient-ils pas signer Max ? C’est tout à fait compréhensible. Il est le meilleur à l’heure actuelle. C’est un quadruple champion du monde. Ce n’est pas contre moi ou Kimi. Il y a deux pilotes pour chaque équipe et lui est une seule personne. Cela ne me préoccupe donc pas du tout, car la performance est ma devise et, en ce moment, je pense que je suis aussi performant que n’importe qui d’autre sur cette grille. Je suis très heureux. Beaucoup de pilotes ont des contrats, mais le fait est que si vous n’êtes pas performant, les équipes trouveront un moyen de vous en débarrasser. Quand le moment sera venu, nous discuterons d’un contrat. Je pense que les personnes qui s’inquiètent trop de l’absence de contrat ou du manque de clarté sont celles qui ne croient pas en elles-mêmes. J’ai une immense confiance en moi ». Autrement dit, on pourrait très bien assister à un chassé-croisé entre Russell et Verstappen la saison prochaine.