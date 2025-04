F1 - Verstappen : Red Bull annonce la fin ?

Pierrick Levallet

Le début de saison de F1 est plutôt compliqué pour Max Verstappen. Quadruple champion du monde en titre, le Néerlandais peine à battre les McLaren au volant de sa Red Bull. Mais l’écurie autrichienne semble avoir annoncé la fin des galères pour le pilote de 27 ans avec sa monoplace.

Sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive en 2024, Max Verstappen a été en difficulté la saison dernière. Et les galères n’ont pas cessé en 2025. Vainqueur d’une seule des cinq premières courses, le Néerlandais lutte avec sa Red Bull face aux McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. Le pilote de 27 ans ne pointe qu’à la troisième place du classement général de la F1. Red Bull a toutefois possiblement annoncé la fin des ennuis pour Max Verstappen.

«Nous avons prouvé notre vitesse»

« Par rapport à Bahreïn, nous avons beaucoup progressé. Mais ce circuit nous convient mieux - les virages sont plus rapides, etc. Nous progressons et nous obtenons une voiture plus prévisible qui fonctionne également dans une plus large gamme. La bonne nouvelle, c’est que nous avons prouvé notre vitesse. Nous étions à égalité en termes d’usure des pneus. Cela nous donne confiance pour l’avenir. Nous ferons de petits pas, et je pense que d’ici Imola, nous devrions avoir la vitesse nécessaire pour battre les McLaren » a d’abord expliqué Helmut Marko dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Nous verrons vraiment les résultats lors de la première course européenne à Imola»

« Il ne s’agit pas de faire de grands pas, mais de petits pas. Je pense que nous verrons vraiment les résultats lors de la première course européenne à Imola. Si notre voiture est dans la bonne fenêtre de fonctionnement, nous sommes tout aussi rapides - et nous avons toujours le facteur Max. Dans le cas contraire, comme à Bahreïn, cela devient beaucoup plus difficile : Mais nous y travaillons dur, et d’ici là, nous devons nous assurer que nous continuons à marquer autant de points que possible » a ensuite ajouté le dirigeant de chez Red Bull. Max Verstappen va peut-être pouvoir souffler un peu.