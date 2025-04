Lewis Hamilton : La relation qui le fait vibrer !

Pierrick Levallet

McLaren réalise pour le moment un excellent début de saison. Avec 4 victoires en 5 courses, l’écurie britannique pointe logiquement en tête du classement constructeur de la F1. Le Grand Prix d’Arabie Saoudite a d’ailleurs été la scène d’une formidable histoire aux yeux d’Andrea Stella, au grand détriment de Lewis Hamilton.

4 victoires en 5 courses. Lando Norris et Oscar Piastri réalisent un excellent début de saison pour McLaren. L’écurie britannique est en tête du classement constructeur de la F1, et l’Australien est premier du championnat des pilotes. Son nouveau succès en Arabie Saoudite lui a d’ailleurs permis de conforter son avance sur son coéquipier et sur Max Verstappen. Ce Grand Prix a également donné la possibilité à Andrea Stella d’assister à une magnifique scène au sein de son équipe, au grand détriment de Lewis Hamilton.

L’ingénieur de Norris a aidé Piastri contre Hamilton

« L’histoire, c’est que l’ingénieur de course de Lando a proactivement dit à l’ingénieur de course d’Oscar ’nous avons eu du mal à dépasser Lewis parce que nous avons essayé deux fois dans le virage 27 et qu’il nous a dépassés dans le virage 1, alors assure-toi qu’Oscar le sache et qu’il tente sa chance directement dans le virage 1’ » a d’abord expliqué le patron de McLaren dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«J’étais très fier d’entendre cela»

« J’étais très fier d’entendre cela sur le muret des stands. Je n’ai pas eu besoin de demander quoi que ce soit. Je n’ai été que le spectateur d’un exemple de l’excellent esprit d’équipe et du travail d’équipe que nous avons chez McLaren, alors bravo à Will Joseph, bravo à Tom Stallard, bravo à toute l’équipe » a ensuite ajouté Andrea Stella, visiblement heureux de la relation entre les ingénieurs de Lando Norris et d’Oscar Piastri. À voir maintenant si McLaren tiendra ce rythme tout au long de la saison, surtout avec Max Verstappen qui ne cesse de pousser pour retrouver la tête du championnat.