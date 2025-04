F1 : Lewis Hamilton recalé par son ex !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté depuis le début de la saison, Lewis Hamilton ne s'attendait pas un mariage si compliqué avec Ferrari. Le Britannique perd donc de son aura dans le paddock, au point que Zak Brown reconnaisse que s'il avait le choix entre le septuple champion du monde et Carlos Sainz, il opterait pour donner un volant à l'Espagnol chez McLaren.

Arrivé chez Ferrari durant l'hiver dans le cadre du plus gros transfert de l'histoire de la Formule 1, Lewis Hamilton peine à répondre aux attentes suscitées par sa signature dans l'écurie la plus mythique du sport automobile. A tel point que certains observateurs s'interrogent même sur le choix de la Scuderia de se séparer de Carlos Sainz, auteur d'un début de saison très solide chez Williams, pour miser sur Lewis Hamilton. Invité à dire lequel des deux pilotes il choisirait s'il en avait la possibilité, Zak Brown, patron de McLaren, l'écurie des débuts de Lewis Hamilton, admet une préférence pour l'Espagnole.

Zak Brown tranche entre Carlos Sainz et Lewis Hamilton

« Si nous avions une place libre, nous envisagerions bien sûr de nouveau Carlos. Mais pour l’instant, nous avons Lando (Norris) et Oscar (Piastri) sous contrat pour plusieurs années. Mais si, pour une raison ou une autre, la situation change et que Carlos est disponible, j’ai son numéro de téléphone dans mon carnet d’adresses », lâche-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant d'être interrogé sur le choix de Ferrari, qui a décidé de remplacer Carlos Sainz par Lewis Hamilton : « Ce n’est pas aussi simple que ça. De nombreux facteurs interviennent. Lewis est septuple champion et il est rare d’avoir un tel sportif dans son équipe. Mais en même temps, Carlos a été incroyable avec nous – un bon ami, un excellent pilote. Heureusement, je n’ai pas eu à prendre cette décision ».

«Ce n’est pas aussi simple que ça»

En revanche, Zak Brown n'hésiterait pas à rappeler un autre ancien pilote McLaren, à savoir Fernando Alonso qu'il a dirigé pendant plusieurs années au sein de l'écurie britannique. Mais c'est surtout aux 24 Heures du Mans que le patron de McLaren aimerait confier une voiture au double champion du monde : « Fernando est l’un des meilleurs. Je le sais, car il a travaillé pour nous ! C’est un athlète incroyable et, même si ses jours en Formule 1 touchent bientôt à leur fin, nous avons déjà annoncé notre retour au Mans – une course qu’il a déjà remportée – et j’adorerais le revoir au volant d’une McLaren ».