Cyclisme : Evenepoel répond à la guerre des nerfs...

Alexandre Higounet

Après avoir marqué des points face à Pogacar lors de l’Amstel Gold Race, Remco Evenepoel a subi la loi du Slovène hier sur la Flèche Wallonne, ce dernier ne manquant pas de lui adresser entre les lignes un message en vue de Liège Bastogne Liège. Quelques heures plus tard, le double champion olympique belge n’a pas manqué d’y répondre...

Si Remco Evenepoel avait pris un certain ascendant sur Tadej Pogacar dimanche dernier lors de l’Amstel dans la guerre sportive et psychologique qu’il se livre pour la domination sur les classiques ardennaises, le Belge ayant concassé le Slovène dans leur duel à distance dans le final, le leader du Team UAE a répondu de manière éclatante dans le mur de Huy hier en sortant littéralement le champion olympique de sa roue pour s’envoler vers une victoire éclatante dans la Flèche Wallonne.

« J’ai enlevé mon imperméable trop tôt, j’ai eu froid et perdu de l’énergie »

Après la course, Tadej Pogacar ne manquait pas d’envoyer un message à son rival, laissant entendre que ce serait pareil à Liège : « Quand j'ai regardé derrière mon épaule, il n'y avait plus personne. Je suis content qu'il n'y ait pas eu de photo finish. C'est un super sentiment que de gagner ici. C'était un final très difficile, une magnifique montée, même si nous avons eu des conditions très compliquées. Cela signifie beaucoup pour moi. On a couru en équipe aujourd'hui (mercredi), on a été parfaits et on a tenu le plan que nous avions défini. Tous les gars ont eu de bonnes jambes. On sera là dimanche, je pense que l'on peut encore faire une superbe course pour gagner Liège-Bastogne-Liège ».

Un message clair envoyé à Pogacar...

Un message auquel le champion belge n’a pas tardé à répondre, via une publication vidéo relayée par Sporza.be, au cours de laquelle il explique pourquoi il n’a pas performé comme attendu sur les pentes du mur de Huy, comme une façon de faire savoir à Pogacar qu’il serait bel et bien sans crainte en face de lui sur Liège Bastogne Liège, prêt à en découdre : « Sur la Flèche Wallonne, c'était la première fois de l’année que je roulais sous la pluie. Je me sentais vraiment bien toute la journée, alors nous avons imposé un rythme très élevé avec l'équipe. Seulement, j'ai enlevé mon imperméable trop tôt. J'ai eu froid dans le final et j'ai perdu de l'énergie. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Quand Tadej est parti, mes jambes se sont bloquées. Je ne peux que mettre ça sur le compte du froid, car avant ça, je me sentais super bien. Le feeling était bon et l'équipe était performante. C'est vraiment motivant pour dimanche ».