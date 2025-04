Alaphilippe : C'est terminé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Spécialiste des Classiques, Julian Alaphilippe était au départ d'une de ses courses préférées à savoir la Flèche Wallonne ce mercredi, une course qu'il a remporté à trois reprises. Mais cette année, il n'a pas pu faire mieux que 22e, son pire résultat sur la Flèche Wallonne. La preuve de son déclin ?

Après l'Amstel Gold Race remportée à la photo-finish par Mattias Skjelmose devant Tadej Pogacar, l'ogre slovène a remis les pendules à l'heure en survolant la Flèche Wallonne ce mercredi remportée après une dernière ascension fulgurante du Mur de Huy, laissant sur place son grand rival Remco Evenepoel, seulement 16e à l'arrivée.

Alaphilippe signe son pire résultat sur la Flèche Wallonne

Et autre grand nom a été incapable de suivre Tadej Pogacar. Après l'avoir accompagné pendant quelques kilomètres sur l'Amstel Gold Race, Julian Alaphilippe a été totalement dépassé. Et pourtant, le Français est un spécialiste de la Flèche Wallonne, une course qu'il avait jusque-là remportée trois fois en six participations avec également deux deuxième place. Son pire résultat était donc quatrième en 2022, date de sa dernière participation. Et cette année, Alaphilippe a terminé 22e, de très loin son pire résultat sur la Flèche Wallonne. Cela semble confirmer ses grandes difficultés du moment et peut-être le début de la fin d'une carrière exceptionnelle.

Vauquelin, meilleur français

Sans Julian Alaphilippe, c'est un autre Français qui a brillé à savoir Kévin Vauquelin, deuxième pour la deuxième année de suite. Et après la course, il ne cachait pas sa satisfaction. « Faire 2e avec ce plateau, derrière un certain Tadej Pogacar mais devant (Tom) Pidcock, devant Remco (Evenepoel), devant Ben Healy, c'est juste incroyable. (Sur l'attaque de Pogacar) Il fallait s'y attendre, on sait qu'il est très costaud et que c'était parfait pour lui. On a eu un tempo assez soutenu dans les bosses, qui a usé les organismes, il a profité de ça. Je ne voulais pas faire les mêmes erreurs que l'an passé en partant trop tard et ne pas partir trop tôt. J'ai essayé de faire mon effort mais il était vraiment au-dessus », estime le coureur d'Arkéa-B & B Hotels dans des propos rapportés par L'EQUIPE.