Alaphilippe : La trahison qui ne passe pas !

Deuxième de l’Amstel Gold Race ce dimanche, course dans laquelle il était pourtant le grand favori, Tadej Pogacar était très déçu à l’arrivée. A l’issue de ce podium, le Slovène s’est dit déçu du manque de soutien que lui a offert le Français Julian Alaphilippe, parti de loin sur cette Classique.

Ce dimanche, l’Amstel Gold Race aura tenu toutes ses promesses. Si tout le monde attendait le duel entre Tadej Pogacar (UAE Emirates) et Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), le Slovène et le Belge auront finalement terminé deuxième et troisième de cette première des trois Classiques Ardennaises. En effet, c’est le Danois Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) qui a battu les deux monstres au sprint. Favori de l’épreuve, Tadej Pogacar avait pourtant attaqué de loin, s’échappant ainsi avec Julian Alaphilippe à 48km de l’arrivée.

« J’espérais qu’il pourrait rester avec moi plus longtemps »

Cependant, le rythme infernal proposé par le génie slovène aura été fatal au Français, qui a été décroché. Alors que Julian Alaphilippe n’a pas pu lui offrir le long relais qu’il espérait, Tadej Pogacar a fait par de sa déception après la course. « Je suis parti avec Julian Alaphilippe et j’espérais qu’il pourrait rester avec moi plus longtemps. J’étais peut-être un peu trop enthousiaste lors de cette première attaque. J’ai ensuite essayé de tenir seul, mais il y en avait deux juste derrière (Evenepoel et Skjelmose). Je n’ai pas pu creuser davantage l’écart dans les 15 derniers kilomètres à cause du fort vent de face. J’ai alors décidé d’attendre plus ou moins et de tenter de les battre au sprint. C’était un peu risqué et j’ai fini deuxième », a-t-il lâché relayé par Sports.fr.

« Je voulais anticiper l’attaque de Tadej »

De son côté, Alaphilippe affirme ne pas avoir de regrets sur l’Amstel Gold Race : « Je suis content, parce que je n’ai pas de regret. J’ai couru avec les sensations, je voulais anticiper l’attaque de Tadej… mais il s’est aussi anticipé lui-même, donc c’était un peu dur pour moi. Je me sentais bien, et comme je l’ai dit ce matin : je ne voulais pas avoir de regret. Je pense que c’était un bon moment pour y aller. Après, j’avais besoin de récupérer un peu, et il m’a manqué quelque chose pour suivre le bon groupe. C’est comme ça. »