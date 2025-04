Cyclisme : Evenepoel prêt au combat avec Pogacar !

Alexandre Higounet

Alors qu’il reprend la compétition aujourd’hui à l’occasion de la Flèche Brabançonne, Remco Evenepoel ne cache pas qu’il espère bien être en mesure de viser la victoire à Liège Bastogne Liège dans dix jours. Et la perspective d’affronter ce jour-là Tadej Pogacar semble très loin d’effrayer le double champion olympique belge. Ça promet !

Remco Evenepoel reprend la compétition aujourd’hui à l’occasion de la Flèche Brabançonne après sa longue convalescence suite à sa chute intervenue à l’entraînement au début du mois de décembre. Pour le champion belge, l’objectif est d’arriver au sommet de sa forme la semaine prochaine, à l’occasion de l’enchaînement Flèche Wallonne-Liège Bastogne Liège.

« J’espère que je serai à 100% avant Liège »

A l’occasion d’un entretien à cyclismactu.net, Remco Evenepoel s’est dit en tout cas prêt à lutter pour la victoire malgré son manque de compétition : « Je pense que ce sont mes courses préférées au printemps. Ce sont des parcours que je connais très bien. Je m'y entraîne déjà depuis que j'ai 17 ans. C'est quelque chose qui me va bien, qui me plaît. J'ai essayé de venir ici en meilleure forme possible. J'ai eu de bons entraînements dans les dernières deux semaines avec l'équipe à Sierra Nevada. Avant ce stage, c'était un peu plus dur. J'ai eu beaucoup de difficultés à faire des exercices. Mais de plus en plus, j'ai commencé à trouver des bonnes jambes, des bonnes sensations. J'espère encore gagner quelques pourcentages dans les trois prochaines courses, que je serai à 100% avant Liège. C'est toujours dur d'arriver à 100 %. Je veux profiter aussi parce que ça fait déjà six ou sept mois que je n'ai plus eu de compétition. Je vais essayer de prendre du plaisir et juste profiter de pouvoir à nouveau rouler à vélo ».

« Battre Pogacar ? Si je n’y croyais pas, je ne serais pas au départ »

Evenepoel ne s’en cache pas, il vise bien la victoire à Liège, et la perspective d’affronter Pogacar ne l’effraie pas. Le Belge ne craint pas le combat avec le champion slovène : « Battre Pogacar ? Si je n'y croyais pas, je pense que je ne serais pas au départ. C'est clair que je me suis entraîné et je ne suis pas resté dans le fauteuil pendant des mois. J'ai essayé de trouver une bonne forme, de trouver des bonnes jambes. Il faut toujours faire la course. Amstel et Liège sont des courses assez longues. Liège, j'ai déjà gagné deux fois, donc je la connais très bien. Amstel, ça va être la première fois. J'ai fait une reconnaissance, donc je sais à quoi m'attendre. Si les jambes sont là, pourquoi pas ? Je pense qu'il faut juste un peu trouver la confiance vendredi, et puis on est reparti ».