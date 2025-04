Adil Rami : Gros malaise avec un chanteur français !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant la finale de Danse avec les Stars, Lénie et Adil Rami était présent lors d'un live sur Twitch. Les deux participants ont balayé de nombreux sujets et répondu aux questions des internautes. L'un d'eux avait demandé à l'ancienne pensionnaire de la Star Academy si elle serait prête à former un duo avec Pierre Garnier. Visiblement prise de court, elle est apparue gênée devant la caméra.

Lénie snobe Pierre Garnier pour Jul

Par contre, Lénie s’est montrée plus bavarde en évoquant le rappeur marseillais Jul. « J’ai envoyé un petit message et il m’a répondu… J’étais choquée (...) J’ai écrit : « Je manifeste à l’univers un feat avec toi, que tu le saches » » a-t-elle déclaré.

Jul a répondu

Et le rappeur n’a pas fermé la porte à une collaboration future. « Merci, c’est gentil. Je vais faire un autre album, si j’ai besoin d’une voix de fille, je te dis direct, ok » a confié Jul sur son compte Instagram.