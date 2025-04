Adil Rami - Florent Manaudou : Le désaccord devant les caméras !

Amadou Diawara

Ce mardi, tous les finalistes de l'émission Danse avec les Stars se sont rassemblés autour d'un canapé en marge de leurs répétitions. Interrogé par Jordan Mouillerac, Florent Manaudou a avoué que sa performance qu'il avait le moins apprécié était la valse. Surpris, Adil Rami a affirmé qu'il avait adoré en faire sur les parquets de TF1.

Trois couples ont composté leurs billets pour la finale de Danse avec les Stars : Lénie - Jordan Mouillerac, Adil Rami - Ana Riera et Florent Manaudou - Elsa Bois. Depuis le début de la semaine, les trois équipes ont commencé à préparer leurs chorégraphies pour le prime final. Et lors d'une pause dans leurs répétitions, Lénie, Jordan Mouillerac, Adil Rami, Ana Riera, Florent Manaudou et Elsa Bois se sont réunis autour d'un canapé pour faire un bilan de leur parcours.

«La danse que j'ai le moins apprécié faire ? La valse»

Interrogé par Jordan Mouillerac, Florent Manaudou a avoué qu'il n'avait pas aimé faire de la valse. « Quelle danse m'a le plus marqué ? Je dirai la Samba, parce que j'ai lâché prise. Si ça a été un déclic pour moi ? Ouais, c'est le prime où j'ai vraiment kiffé. La danse que j'ai le moins apprécié faire ? La valse », a confié le nageur de 34 ans dans une vidéo publiée par TF1 ce mardi. Un choix qui a surpris Adil Rami.

«Moi, j'ai kiffé la valse»

« Mais non ? C'est vrai ? Moi, j'ai kiffé la valse », a réagi Adil Rami, avant de faire passer un message fort sur sa partenaire, Ana Riera. « La danse que j'ai le plus kiffé faire ? Franchement, il y en a beaucoup. Je te jure. La valse, j'ai kiffé. Le tango argentin aussi. (...) Il y a un autre truc aussi, c'est l'alchimie entre les rencontres. Tu vois, moi avec Ana, je sens qu'on a une vraie connexion ».