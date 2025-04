Mbappé attaqué après un terrible accident !

Alexis Brunet

Kylian Mbappé a beau être un footballeur ultra médiatisé, il est avant tout un citoyen français. L’attaquant n’hésite donc pas à s’exprimer sur certains sujets, comme la mort de Nahel, un jeune de 17 ans, qui avait été abattu par un policier en juin 2023. Une prise de position qui lui a valu des critiques et le joueur du Real Madrid en paie encore les conséquences aujourd’hui.

Kylian Mbappé est l’un des meilleurs joueurs du monde et il sait donc que sa parole est très largement écoutée et relayée. Le Français utilise sa notoriété pour faire avancer certaines causes et il n’hésite pas à prendre position sur certains sujets, qui peuvent parfois faire la polémique.

« Ce petit ange parti beaucoup trop tôt »

En mars 2023, la mort de Nahel, un jeune automobiliste de 17 ans abattu par un policier pour n’avoir pas voulu se soumettre à un contrôle, avait choqué et divisé la France. À cette occasion, Kylian Mbappé avait publié un tweet pour rendre hommage au jeune garçon. « J’ai mal à ma France. Une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt. »

« Kylian Mbappé un mot peut être ? »

Une prise de position de Kylian Mbappé qui n’avait clairement pas plu à certains. Ce mercredi, cette affaire revient quelque peu sur la table avec un tweet de l’ancien footballeur Julian Palmieri. Ce dernier a relayé un post expliquant qu’un mineur de 17 ans, au volant d’une voiture volée, a refusé d’obtempérer à une patrouille de la BAC lundi après-midi à Sèvres (Hauts-de-Seine). Et que, par la suite, une course-poursuite s’était engagée, se terminant à Saint-Cloud, où le fuyard a violemment percuté la voiture d’une famille, blessant grièvement le père. En faisant allusion à l’affaire Nahel, l’ancien joueur de Bastia a interpellé directement Kylian Mbappé : « Le petit ange est dans quel état ?? Le pauvre ... Pourquoi cette famille était là?? Elle a failli blesser notre petit ange ... Kylian Mbappé un mot peut être ? » Pas sûr que l’ex-footballeur obtienne une réponse…