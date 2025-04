Désastre pour Mbappé, trois proches virés ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La colère n'est pas redescendue à Caen après la descente du club, qui n'avait plus connu la troisième division depuis 1983. Président du Malherbe Normandy Kop, Christophe Vaucelle a fait le bilan de cette saison catastrophique et a ciblé le clan Mbappé, détenteur de 80% de la formation. Selon lui, des changements doivent être apportés, et rapidement.

C’est officiellement terminé ! Malgré un léger sursaut d’orgueil après la nomination de Michel der Zakarian, le Stade Malherbe de Caen est relégué en National. Une descente qui intervient seulement quelques mois après la prise de pouvoir du clan Mbappé. Évidemment, les supporters ont très vite établi un lien de cause à effet. C’est le cas de Christophe Vaucelle, président du Malherbe Normandy Kop.

Mbappé est ciblé à Caen

« On ne peut pas ne pas leur en vouloir, évidemment. J'imagine que Kylian Mbappé s'occupe de ça de très, très loin. Au Stade Malherbe Caen, tout a été raté depuis la reprise du club. Ils voulaient nous faire remonter en Ligue 1, malheureusement on descend en National. Quel va être leur bilan ? Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Visiblement, rien. Je pense qu'il n'y a pas eu une chose positive cette saison. Après, c'est eux qui mettent l'argent et le Stade Malherbe Caen a besoin d'un propriétaire qui a des sous. Nous, on a le bonheur d'en avoir un qui en a » a déclaré le supporter au cours d’un entretien à Eurosport.

« Il faut les remplacer par des bonnes personnes »

Selon lui, Kylian Mbappé devra forcément se séparer de ses proches pour relancer la machine caennaise. « Cet argent-là, il faut bien l'utiliser en mettant les bonnes personnes à la tête du club et en faisant bien les choses. Après, comme je le dis depuis leur arrivée, ce sont des gens qui vivent dans un autre monde. Ils se sont trompés en mettant Ziad Hammoud (président délégué), Reda Hammache (directeur du recrutement) et Pascal Plancque (directeur technique). Ce ne sont que des erreurs. Des énormes erreurs avec des conséquences dramatiques pour le Stade Malherbe Caen. Est-ce qu'ils vont se dire qu'il faut les remplacer par des bonnes personnes qui connaissent le football ? » a confié Vaucelle.