Transfert à 130M€ : Kylian Mbappé jubile ?

Alexis Brunet

Depuis le début de saison, le Real Madrid peut compter sur deux stars en attaque : Kylian Mbappé et Vinícius. Mais cette association pourrait ne pas durer très longtemps, car de nombreuses rumeurs envoient le Brésilien du côté de l’Arabie saoudite. Pour le remplacer, les dirigeants madrilènes pourraient tenter de recruter Florian Wirtz, contre un chèque de 130M€.

Lors de son départ du PSG, Kylian Mbappé n’imaginait sûrement pas que sa première saison au Real Madrid allait être aussi mouvementée. L’aventure du Français en Espagne est loin d’être un long fleuve tranquille, mais cela pourrait être beaucoup mieux l’année prochaine, notamment si un gros départ se concrétise à Madrid.

Vinícius vers l’Arabie saoudite ?

Au Real Madrid, l’un des principaux problèmes est l’abondance de biens. Le club espagnol peut notamment compter sur une attaque bien pourvue avec deux immenses stars, Kylian Mbappé et Vinícius. Toutefois, ce problème pourrait bien être réglé la saison prochaine. En effet, le Brésilien fait l’objet depuis plusieurs mois d’une cour de l’Arabie saoudite, qui aimerait bien en faire son nouveau joyau. Un contrat en or aurait d’ailleurs été proposé à l’ancien joueur de Flamengo.

Wirtz pour remplacer Vinícius ?

Avec le possible départ de Vinícius, le Real Madrid doit donc commencer à assurer ses arrières et donc trouver un potentiel remplaçant au Brésilien. Selon les informations de CaughtOffside, le club espagnol aurait d’ailleurs déjà trouvé la perle rare et il s’agirait de Florian Wirtz, qui fait le bonheur du Bayer Leverkusen depuis plusieurs saisons. Toutefois, les dirigeants madrilènes devront débourser une belle somme s’ils veulent attirer l’Allemand, car son transfert pourrait se situer autour des 130M€. Affaire à suivre…