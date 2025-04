Danse avec les Stars : L'oubli qui met Adil Rami en galère !

Amadou Diawara

Qualifié pour la finale de Danse avec les Stars, Adil Rami va faire un remake de son tango argentin avec Ana Riera. Lors des répétitions de cette chorégraphie, le champion du monde 2018 a eu un peu de mal a se souvenir des pas à réaliser, mais petit à petit, sa mémoire s'est ravivée durant la séance.

Lors des demi-finale de Danse avec les Stars, Adil Rami et Ana Riera ont terminé à la première place, à égalité de points avec le couple Lénie - Jordan Mouillerac (77 sur 80). Qualifié pour la finale de l'émission, l'ancien footballeur professionnel va également défier Florent Manaudou (et sa partenaire Elsa Bois, 66 unités), qui a validé son ticket à l'issue du face à face contre Jungeli (et Ines Vandamme, 70) et Mayane (et Christophe Licata, 31).

«Sur le un, je caresse tes cuisses»

Avant de lancer les répétitions de cette semaine, Ana Riera a annoncé le menu à Adil Rami. « Cette semaine, c'est une semaine intense, parce qu'il y a trois danses à faire. Dans les trois danses, il y a une danse qu'on a déjà faite, donc ça, c'est une chose en moins à apprendre, mais bon, il faudra quand même la réviser. C'est le tango argentin, qu'on avait fait sur James Bond. Ensuite, tu as deux autres danses à apprendre : un quick-step et un freestyle. Un freestyle, ça veut dire qu'en fait, on mélange tous les styles dans une danse. On choisit et on danse par rapport à la musique. Notre style de danse va dépendre de la musique. Après, ce qui va être bien, c'est aussi de pouvoir prendre des choses qu'on a apprises toutes la saison. Il faut qu'on mette un peu de tout. Il y a des steps que tu connais déjà, et on va mélanger tout. La chanson, c'est Papaoutai de Stromae. C'est une super belle musique, et je pense qu'elle te parle aussi, par rapport au sujet, à l'histoire. Le but, c'est que tu fasses quelque chose de nouveau, et aussi que tu utilises ce que tu as appris pendant la saison », a précisé la danseuse professionnelle dans une vidéo publiée par TF1.

«Il ne faut pas mieux, il faut la perfection»

Pour commencer, Ana Riera a prévu de réviser le tango argentin. « D'abord, on va revoir notre danse qu'on connait déjà, le tango argentin, histoire que ça revienne dans notre cervelle. Je pense que ça va revenir. C'est dans ton corps. C'est toujours là », a déclaré la danseuse professionnelle. « Il y avait un huit (temps). Sur le un, je caresse tes cuisses et sur le cinq, tu pars », s'est remémoré Adil Rami, avant qu'Ana Riera ne lui donne quelques consignes : « Ouais, je vais essayer. Tu sais quoi, on le marque, mais on ne fait pas les portés, okay ? ». Après quelques enchainements, Adil Rami s'est réjoui de voir que la chorégraphie n'était pas totalement oubliée : « elle revient, elle revient. Elle revient doucement ». « Elle va revenir, facile », a rétorqué Ana Riera. « Pas facile, mais... », a répondu le champion du monde 2018. « En fait, elle va revenir, mais notre but, c'est de la faire encore mieux », a affirmé Ana Riera, avant qu'Adil Rami ne place la barre encore plus haut : « Non, non, il ne faut pas mieux. Là, il faut la perfection ».