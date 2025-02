Danse avec les Stars - Rami : Le drame familial annoncé en pleine émission

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adil Rami a vécu un prime de Danse avec les stars chargé en émotions ce vendredi. Sur une rumba, le champion du monde 2018 a rendu hommage à sa mère qui, selon ses dires, n'a pas eu une vie simple. Le père d'Adil Rami l'aurait quitté du jour au lendemain, la laissant avec quatre enfants.

Adil Rami était de retour sur la piste de Danse avec les stars ce vendredi. Le dernier prime avait pour thème « les histoires personnelles », et l’ancien international français a souhaité rendre hommage à sa mère, son modèle. Accompagné de sa partenaire Ana Riera, il s’est rendu dans son fief, à Saint-Raphaël, pour rendre visite à sa famille.

Rami craque devant sa partenaire

« Ça fait bizarre de te voir ici, car c’est là où j'ai grandi, j'ai connu la galère et la réussite. Maintenant qu'on se connaît, pour moi c'était important de te présenter ma famille. Je n'en parle pas souvent, je suis très pudique, hypersensible, c'est des sujets que j'évite parce que j'aime bien faire rire C'est dur parce qu'on est très proche tu vas voir, je suis un hypersensible et c'est dur » a lâché un Rami, très ému, au cours d’un reportage qui a précédé sa prestation.

L'énorme hommage de Rami à sa mère

Dans la maison de sa mère, Adil Rami a raconté son histoire, et notamment l’abandon de son papa lorsqu’il avait onze ans. « Ma maman a vécu des moments compliqués. Notre papa nous a abandonnés lorsqu’on était petit, j’avais onze ans. Et ma mère n’avait pas de travail, son travail était de s’occuper de nous. Donc elle a dû trouver un moyen de subvenir aux besoins de la famille. Et c’est magique ce qu’elle a fait pour nous. Je pense que l’on réussit lorsque l’on rend fier sa maman, c’est mon plus grand trophée » a-t-il lâché durant l’émission. Visiblement, le champion du monde 2018 a réussi à diffuser son émotion puisque les juges lui ont attribué 32 points.