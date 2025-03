Officiel : «Je serai un joueur du PSG», la mèche est vendue !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Paris Saint-Germain et Carlos Soler, il se pourrait que le mystère continue à l'approche de la fin de la saison. Si l'on se fie à l'entrevue accordée par l'Espagnol à Relevo, le PSG n'aurait pas clairement statué, ou du moins auprès de lui et de son entourage, d'un avenir les séparant l'un de l'autre. De quoi le faire revenir au club à la fin de son prêt à West Ham... pour le moment.

Une saison en prêt et c'est le départ ? Pas indispensable au PSG aux yeux de Luis Enrique, Carlos Soler s'est installé à Londres l'été dernier dans le cadre d'un prêt convenu entre le Paris Saint-Germain et West Ham. Cependant, aucune option d'achat n'a été incluse dans le deal conclu entre les parties concernées.

«Je suis à West Ham et qu'il me reste deux ans de contrat au PSG»

De quoi mettre un flou au sujet de la suite des opérations pour Carlos Soler. Néanmoins, l'international espagnol a les idées claires au vu de sa situation contractuelle. « Pour l'instant, la seule chose qui est claire pour moi, c'est que je suis à West Ham et qu'il me reste deux ans de contrat au PSG. A partir de là, je vais profiter des deux ou trois mois qu'il nous reste. C'est vrai que le club a été assez difficile pour tout le monde, peut-être un peu plus personnellement parce que je suis arrivé à cause de Lopetegui et il a été licencié en milieu de saison, un nouvel entraîneur arrive et au début on peut penser que c'est une mauvaise chose parce qu'il ne me donne pas ma chance... Mais je pense que j'ai pu m'adapter tout de suite ».

«On ne m'a pas dit que j'allais rester l'année prochaine ou que je pouvais partir»

Pendant sa longue interview pour Relevo, Carlos Soler a par ailleurs affirmé qu'aucun message clair émanant de la direction du PSG concernant un transfert définitif ailleurs ne lui avait été transmis. « Cette année a été compliquée et nous n'avons pas d'ambition européenne, donc je regarde le quotidien et j'essaie de bien faire. A partir de là, je serai un joueur du PSG. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que mon corps demande. On ne m'a pas dit que j'allais rester l'année prochaine ou que je pouvais partir ». Le suspense est à son comble.