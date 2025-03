Neymar : Le PSG lui a signé un chèque «presque irréel» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2017, pour s’inviter à la table des plus grands clubs européens, le PSG n’avait pas hésité à faire trembler la planète football. Le club de la capitale avait ainsi déboursé 222M€ pour lever la clause libératoire de Neymar, alors au FC Barcelone. Un chèque record dont se souvient très bien Wagner Ribeiro, ancien agent de l’international brésilien.

Aujourd’hui encore, le transfert le plus cher de l’histoire est à mettre à l’actif du PSG avec Neymar en 2017. Pour s’offrir le Brésilien alors au FC Barcelone, le club de la capitale avait déboursé 222M€, soit le montant qui était fixé pour sa clause libératoire. Un montant que Neymar a dû payer en personne grâce à un chèque signé par le Qatar.

« C'est un chèque inoubliable »

Ce n’est pas tous les jours qu’on voit un chèque de 222M€. Wagner Ribeiro, ancien agent de Neymar, a eu cette chance et il s’en souvient très bien. « C'est un chèque inoubliable. On l'a même pris en photo : 222 M€ ! De la banque du Qatar ! Et c'était écrit en arabe. Je ne comprenais pas tout mais, la somme, je ne pourrai jamais oublier. C'était presque irréel », a-t-il lâché dans un extrait de l’émission Complément d’Enquête diffusée ce jeudi soir, rapporté par L’Equipe.

Un bilan mitigé au PSG

Le PSG n’avait donc pas lésiné sur les moyens en 2017 pour recruter Neymar. Le Brésilien sera au final resté 6 saisons au sein du club de la capitale, jusqu’en 2023. Avec un tel investissement, on attendait forcément de celui qui était numéro 10 à Paris. Au final, le bilan de Neymar a été mitigé et il a fini par être poussé vers la sortie et vendu en Arabie saoudite.