Géraldine Maillet, elle abandonne Riolo pour une aventure avec un chroniqueur de TPMP

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Grande fan de poker, tout comme son mari Daniel Riolo, Géraldine Maillet a fait savoir qu'elle devrait participer aux championnats de France à Aix-en-Provence en septembre prochain. La romancière ne sera pas seule puisqu'elle sera accompagnée dans cette folle aventure de Jean-Michel Maire, son compère dans l'émission Touche pas à mon poste.

Journaliste sur RMC, Daniel Riolo est un grand passionné de poker. A tel point qu’il avait traversé à l’Atlantique en 2022 pour participer aux championnats du monde organisés à Las Vegas. Il avait été éliminé dès la première journée, et n’en garde pas un grand souvenir. « J’ai ressenti de la honte » avait-il lâché. Sa compagne est aussi une grande fan des jeux d’argent.

Maillet évoque sa passion pour le casino

« J'adore le casino, je peux passer des week-ends entiers dans les casinos. Je joue beaucoup au poker donc comme Jean-Mi, j'adore l'ambiance des casinos, les gens qui sont là, le mélange des gens il y a de tout en fait, des profils incroyables, des gueules patibulaires, des gens très riches, des gens très pauvres, des gens addicts aux jeux et ça, ça fait peur par contre. Le plus que j'ai gagné c'est au poker et c'est 1200 euros » a-t-elle lâché dans La Tribune de Baba.

Son incroyable projet dévoilé

Maillet pourrait remporter le jackpot en septembre prochain. Ce lundi, elle a annoncé sa participation au championnat de France de poker. Elle devrait y participer, non pas avec Daniel Riolo, mais avec Jean-Michel Maire. « Ça sera sur un plateau très relevé avec des professionnels et des joueurs récréatifs comme Jean-Mi et moi » a déclaré Maillet.