Rabiot : Sa belle histoire d’amour

La rédaction

Arrivé libre à l’OM après cinq ans à la Juventus, Adrien Rabiot s’est rapidement acclimaté à son nouveau club. Sa mère, Véronique Rabiot, a confié que son fils n’avait jamais connu un environnement aussi chaleureux. Chouchouté par les supporters marseillais, le milieu de terrain semble épanoui. Reste à savoir s’il prolongera son aventure sur la Canebière.

Après avoir commencé sa carrière et passé ses premières années en professionnel au PSG, Adrien Rabiot a quitté le club de la capitale de manière houleuse avant de rejoindre la Juventus Turin en 2019. Cinq ans plus tard, libre à la fin de son contrat, il surprend tout le monde en s’engageant avec l’OM.

L’histoire d’amour avec l’OM !

Son adaptation à Marseille s’est faite à merveille. Accueilli très chaleureusement par les supporters de l'OM à son arrivée, Adrien Rabiot se sent mieux que jamais dans le Sud, comme en témoigne sa mère, Véronique Rabiot, dans un entretien pour La Provence :

«Même si ça s’est bien passé à Turin, Adrien n’avait jamais connu un environnement aussi chaleureux qu’à Marseille.»

«Il se sent chouchouté»

«Il se sent chouchouté, on prend soin de lui, et ça lui permet de s’épanouir à l’OM. Il n’y a aucun problème, il sait cloisonner. Tout ceci n’a aucune incidence sur lui ou son jeu. Déstabiliser Adrien ? C’est impossible !», conclut la maman du milieu de terrain tricolore. Reste maintenant à savoir si le Duc prolongera à l’OM à la fin de la saison.