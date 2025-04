Marion Rousse - France Télévisions : La terrible annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs années, Yoan Offredo officie sur les antennes de France Télévisions, notamment durant le Tour de France. Face caméra, l’ancien cycliste débriefait l’étape du jour et apportait son expertise. Mais touché par une maladie qui pourrait le rendre aveugle dans un avenir proche, Offredo n’est pas certain de pouvoir tenir sa place cet été.

Ancien coureur cycliste et aperçu sur les antennes de France Télévisions aux côtés d’Alexandre Pasteur, Marion Rousse ou encore Laurent Jalabert, Yoann Offredo a livré un entretien bouleversant au quotidien L’Equipe. L’ancien coureur de la Française des Jeux et de la Wanty-Gobert souffre, depuis bientôt un an, d’une maladie auto-immune difficile à cerner pour les médecins. Si le diagnostic reste incertain, il se prépare au pire. Les médecins lui ont annoncé qu’il pourrait devenir aveugle dans les prochaines années, voire prochains mois.

Offredo raconte son combat

« J’ai essayé d’imprimer avec mes yeux des images de mes filles parce que j’avais peur de ne plus les voir. Tu as un rapport au temps et à l’espace qui change » a confié Offredo. Désormais, les visites chez le medecin font partie de son quotidien. « Tu arrives là-bas en te disant, bon ça va, je vois encore à peu près, puis ils regardent l’autre œil, ah merde il est touché aussi. Si je vois aussi peu qu’avec celui-là (le droit), je ne vois plus. Donc je suis handicapé. Et ça, je ne suis pas encore prêt à l’accepter » a-t-il lâché.

Sa présence remise en question cet été

Évidemment, difficile de se projeter dans ces conditions. Nul ne sait encore si Offredo pourra tenir sa place lors du Tour de France, qui débutera le 5 juillet prochain. « Je ne peux pas faire des plans sur l’avenir, dire où je serai dans un an, par contre si je suis là aujourd’hui, assure-t-il, c’est que j’ai envie d’être là » a-t-il confié.