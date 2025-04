Kolo Muani - PSG : La déclaration qui relance tout !

Axel Cornic

Peu utilisé lors de la première partie de saison, Randal Kolo Muani a quitté le Paris Saint-Germain pour un prêt de six mois à la Juventus. Mais alors qu’un retour au bercail semblait se dessiner, à Turin on a fait une annonce assez surprenante ce mercredi, par le biais du directeur sportif Cristiano Giuntoli.

Reverra-t-on Randal Kolo Muani à Paris ? Troisième plus gros transfert de l’histoire du PSG, l’attaquant a réalisé d’excellentes débuts avec la Juventus, ce qui laissait penser qu’un transfert définitif allait être possible. Mais la situation a radicalement changé et le Français ne semble plus être si indispensable pour les Bianconeri.

Nouveau rebondissement pour Kolo Muani

Le départ de Thiago Motta a fait beaucoup de mal à Kolo Muani, qui est relégué sur le banc depuis l’arrivée d’Igor Tudor. Suffisant pour pousser les dirigeants de la Juventus à envisager de ne plus le garder au-delà de son prêt, avec d’ailleurs les noms d’Ademola Lookman et de Victor Osimhen qui ont été évoqués pour remplacer l'international français, dont le prêt ne comporte aucune option d’achat.

« Nous discutons avec les clubs »

Ce mercredi, le directeur sportif de la Juve a toutefois pris tout le monde de court ! « Si on va garder les joueurs actuellement en prêt ? Oui, nous discutons avec les clubs auxquels ils appartiennent et nous comptons beaucoup sur la volonté des joueurs » a déclaré Cristiano Giuntoli, au micro de DAZN. « Ce sont des décisions qui seront prises à la fin du championnat. Nous discutons, nous espérons trouver la bonne solution »