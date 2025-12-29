Transfert d’un attaquant : C’est la folie à l’OL !

Pierrick Levallet

L’OL tient son nouvel attaquant pour la seconde partie de saison. Le club rhodanien a officialisé l’arrivée d’Endrick en prêt la semaine passée. L’international auriverde a débarqué dans le Rhône ce vendredi. Et naturellement, les projecteurs sont braqués sur le buteur de 19 ans, qui souhaite se relancer loin du Real Madrid.

L’OL va débuter la seconde partie de saison avec un nouvel attaquant de pointe. La semaine dernière, le club rhodanien a officialisé l’arrivée d’Endrick. En manque de temps de jeu sous les ordres de Xabi Alonso au Real Madrid, l’international auriverde souhaite se relancer en Ligue 1 à six mois de la Coupe du monde 2026.

Endrick affole déjà l'OL Comme le rapporte Le Progrès, Endrick a débarqué à Lyon ce vendredi soir accompagné de son épouse. Rarement une arrivée à l’OL n’a suscité autant d’attente, surtout au vu des difficultés sur le plan offensif. Le groupe de Paulo Fonseca a repris l’entraînement ce lundi, et les regards étaient naturellement braqués sur le Brésilien.