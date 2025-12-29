Antoine Dupont : C’est déjà la fin !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont a rendu une excellente copie dimanche soir en Top 14 avec le Stade Toulousain contre La Rochelle, actant donc son retour au plus haut niveau après une grosse blessure au genou. Cette grosse performance vient donc confirmer que ce calvaire médical est donc d'ores et déjà terminé pour Dupont, qui revient de très loin après sa blessure datant du mois de mars.

Le Stade Toulousain a largement dominé La Rochelle dimanche soir en Top 14 (60-14), et Antoine Dupont a été l'un des grands artisans de ce carton. De retour au premier plan après sa grosse blessure (rupture des ligaments croisés du genou droit) contractée en mars dernier avec le XV de France, Dupont a donc prouvé que tout ce calvaire était terminé. Et alors qu'il avait retrouvé la compétition il y a peu, la star du Stade Toulousain affiche déjà son meilleur niveau.

« Je n'ai plus d'excuses » « Je me sens comme avant honnêtement, je n'ai pas de gêne. Mon rugby, je l'ai retrouvé assez vite. J'ai eu quelques appréhensions au début, c'est normal après une blessure comme ça. Mais honnêtement j'ai retrouvé toutes mes facultés assez rapidement. Je n'ai plus d'excuses pour la suite. Enfin si ça continue comme ça, j'espère que mon genou me laissera tranquille », a confié Antoine Dupont en zone mixte dimanche soir après sa belle performance avec Toulouse.