Mason Greenwood : Le malaise à l’OM, il a décidé de couper les ponts

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Manchester United, Mason Greenwood traverse sa première véritable période de crise depuis qu’il est à l’OM qui, après son entraîneur, Roberto De Zerbi, a également vu son directeur du football, Medhi Benatia, partir. Ces derniers mois, l’Anglais aurait d’ailleurs été en froid avec un de ses dirigeants, qu'il aurait décidé d'ignorer.

Dimanche, au lendemain du match nul concédé face à Strasbourg (2-2), Medhi Benatia a annoncé sur ses réseaux sociaux son départ de l’OM. Une décision qu’il avait prise le « lundi 9 février » et qu’il a brièvement expliqué par une « insatisfaction croissante » et une « rupture » dans le « climat actuel » : « Compte tenu des crispations autour de la direction, j’ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l’organisation et le développement. »

Habib Beye - OM : Une date annoncée dans la presse pour faire avancer le dossier ! https://t.co/ltB1Mb0wDY — le10sport (@le10sport) February 16, 2026

Une relation qui s’est détériorée avec Longoria Comme indiqué par Foot Mercato, sa relation avec Pablo Longoria n’était plus au beau fixe ces derniers temps, eux qui semblaient pourtant former un duo presque inséparable. L’influence de plus en plus grande de Medhi Benatia n’aurait pas plu au président de l’OM, qui a également mal vécu les banderoles hostiles à son encontre samedi lors de la réception de Strasbourg, alors que le désormais ancien directeur du football du club a été épargné par la colère des supporters. L’Équipe de son côté évoque également une lassitude vis à vis du vestiaire.