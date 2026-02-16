Mason Greenwood : Le malaise à l’OM, il a décidé de couper les ponts

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Manchester United, Mason Greenwood traverse sa première véritable période de crise depuis qu’il est à l’OM qui, après son entraîneur, Roberto De Zerbi, a également vu son directeur du football, Medhi Benatia, partir. Ces derniers mois, l’Anglais aurait d’ailleurs été en froid avec un de ses dirigeants, qu'il aurait décidé d'ignorer.
Dimanche, au lendemain du match nul concédé face à Strasbourg (2-2), Medhi Benatia a annoncé sur ses réseaux sociaux son départ de l’OM. Une décision qu’il avait prise le « lundi 9 février » et qu’il a brièvement expliqué par une « insatisfaction croissante » et une « rupture » dans le « climat actuel » : « Compte tenu des crispations autour de la direction, j’ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l’organisation et le développement. »
Une relation qui s’est détériorée avec Longoria
Comme indiqué par Foot Mercato, sa relation avec Pablo Longoria n’était plus au beau fixe ces derniers temps, eux qui semblaient pourtant former un duo presque inséparable. L’influence de plus en plus grande de Medhi Benatia n’aurait pas plu au président de l’OM, qui a également mal vécu les banderoles hostiles à son encontre samedi lors de la réception de Strasbourg, alors que le désormais ancien directeur du football du club a été épargné par la colère des supporters. L’Équipe de son côté évoque également une lassitude vis à vis du vestiaire.
Greenwood ignorait Benatia depuis plusieurs mois
Medhi Benatia n’aurait jamais été réellement satisfait de la mentalité de ses joueurs, lui qui n’a pas hésité à se séparer de certains au bout de seulement six mois, à l’image d’Elye Wahi, Ismaël Koné ou bien plus récemment Angel Gomes et Matt O’Riley. Le groupe aurait été de moins en moins réceptif au discours du Marocain et ce dernier aurait même été en froid avec Mason Greenwood depuis plusieurs mois. N’appréciant pas beaucoup les nombreuses ses nombreuses remarques, la star de l’OM aurait ignoré Medhi Benatia au cours des derniers mois.