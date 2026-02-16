Il annonce la nouvelle star du XV de France : «Il est dans la même lignée que...»

Après une large victoire contre l'Irlande au Stade de France, le XV de France a confirmé son statut d'immense favori du Tournoi des VI Nations. Les Bleus ont effectivement infligé une correction au Pays de Galles à Cardiff et poursuivent leur route vers le Grand Chelem. Et un joueur a particulièrement marqué les esprits.
Ce début de Tournoi des VI Nations ressemble à une démonstration de force pour le XV de France, qui est déjà la seule équipe en course pour le Grand Chelem puisque l'Angleterre a chuté en Ecosse (31-20). Après la victoire contre l'Irlande (36-14), les Bleus sont allés s'imposés très largement au Pays de Galles (54-12), renforçant ainsi leur statut d'immenses favoris de la compétition. Et alors que le trio Dupont-Ramos-Jalibert a crevé l'écran, un autre joueur s'est distingué.
Une nouvelle star est née à Cardiff
Il s'agit du jeune Fabien Brau-Boirie. Âgé de 20 ans, le centre de la Section Palloise a fêté sa première sélection en inscrivant notamment un essai. Des débuts très convaincants au point que Damien Traille trouve déjà des similitudes avec un certain Yannick Jauzion. « Oui, il est dans la même lignée que Yannick Jauzion par son attitude sur et en dehors du terrain. Cette comparaison doit être une fierté pour lui. Je lui souhaite d’avoir la même carrière », confie-t-il auprès du Midi-Olympique, avant toutefois de préciser que le plus dur reste à venir, puisqu'il va désormais devoir confirmer son nouveau statut. « Il doit comprendre que le plus dur commence pour lui, parce qu’il est performant depuis la saison dernière, mais l’enchaînement XV de France – Section paloise fera qu’il sera plus attendu. C’est là qu’on verra vraiment son niveau », ajoute Damien Traille.
«Je n'oublierai jamais ce premier match»
Au micro de TF1, Fabien Brau-Boirie a d'ailleurs commenté ses sensations après cette première sélection : « Au début, c'est assez particulier. Une première Marseillaise dans ce stade, surtout aussi grand, je n'ai pas l'habitude. Mais ça annonçait la couleur, ça jouait. C'est vrai que ça court beaucoup. Je ne me rendais pas forcément compte, mais quand tu es sur le terrain, après tu prends du plaisir avec les mecs que tu as à côté, c'est magnifique. En plus, mes parents étaient dans les tribunes, c'était incroyable ». Une grande première qui lui a également permis d'inscrire son premier essai avec le XV de France. Un sentiment difficile à expliquer selon le Palois : « Franchement, sur le moment, je ne sais pas trop. C'est un peu un travail d'équipe. J'ai vu que Matthieu a bien pris l'intervalle, je me suis proposé à l'intérieur et j'ai eu la chance qu'il me la lâche. Mais vraiment, c'est une petite délivrance. Ça fait plaisir intérieurement de se dire qu'on marque un essai pour sa première sélection. Mais je vais surtout retenir l'ensemble du match et, vraiment, ce plaisir ».