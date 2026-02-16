Il annonce la nouvelle star du XV de France : «Il est dans la même lignée que...»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une large victoire contre l'Irlande au Stade de France, le XV de France a confirmé son statut d'immense favori du Tournoi des VI Nations. Les Bleus ont effectivement infligé une correction au Pays de Galles à Cardiff et poursuivent leur route vers le Grand Chelem. Et un joueur a particulièrement marqué les esprits.

Ce début de Tournoi des VI Nations ressemble à une démonstration de force pour le XV de France, qui est déjà la seule équipe en course pour le Grand Chelem puisque l'Angleterre a chuté en Ecosse (31-20). Après la victoire contre l'Irlande (36-14), les Bleus sont allés s'imposés très largement au Pays de Galles (54-12), renforçant ainsi leur statut d'immenses favoris de la compétition. Et alors que le trio Dupont-Ramos-Jalibert a crevé l'écran, un autre joueur s'est distingué.

🐓 Deux nouveaux joueurs rejoignent la 𝒈𝒓𝒂𝒏𝒅𝒆 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒍𝒆 du #XVdeFrance…



Bienvenue à Fabien Brau-Boirie #1228 et Noah Nene #1229 !💙 pic.twitter.com/s4r3g9UOuJ — France Rugby (@FranceRugby) February 15, 2026

Une nouvelle star est née à Cardiff Il s'agit du jeune Fabien Brau-Boirie. Âgé de 20 ans, le centre de la Section Palloise a fêté sa première sélection en inscrivant notamment un essai. Des débuts très convaincants au point que Damien Traille trouve déjà des similitudes avec un certain Yannick Jauzion. « Oui, il est dans la même lignée que Yannick Jauzion par son attitude sur et en dehors du terrain. Cette comparaison doit être une fierté pour lui. Je lui souhaite d’avoir la même carrière », confie-t-il auprès du Midi-Olympique, avant toutefois de préciser que le plus dur reste à venir, puisqu'il va désormais devoir confirmer son nouveau statut. « Il doit comprendre que le plus dur commence pour lui, parce qu’il est performant depuis la saison dernière, mais l’enchaînement XV de France – Section paloise fera qu’il sera plus attendu. C’est là qu’on verra vraiment son niveau », ajoute Damien Traille.