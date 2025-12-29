«On l’a poussé…» : Le changement annoncé pour Antoine Dupont !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Véritable star du rugby français, Antoine Dupont a pu gravir les échelons également par la qualité du staff qui l'a entouré toutes ces années. Capitaine des Bleus, le joueur de 29 ans n'imaginait sans doute pas occuper cette place au début de sa carrière. Ugo Mola en dit plus sur sa manière de travailler avec le joueur.

De retour avec le Stade toulousain depuis quelques semaines, Antoine Dupont a réussi à acquérir ces dernières années une grande expérience et une maîtrise de ses qualités, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Le joueur est devenu un véritable leader, ce qui semblait impossible à la base. Ugo Mola a beaucoup travaillé avec lui.

Antoine Dupont a changé, la révélation d'Ugo Mola Avec un tel champion sur le terrain, il est peut être difficile de trouver quoi savoir dire pour sa progression. Antoine Dupont a trouvé de nouvelles clés au fil des années, poussé par Ugo Mola. « Qu’est-ce qu’on apprend à de tels phénomènes en tant qu’entraîneur ? Plus rien… On les met en situation d’exploiter leurs qualités, de comprendre des choses que seul le terrain peut expliquer, et de pouvoir développer des compétences qu’ils n’imaginaient peut-être même pas avoir. Antoine s’interdisait d’utiliser celles du leadership. Il parlait peu, il était introverti, et chez lui, il était de bon ton de ne pas l’ouvrir. On l’a poussé un peu dans ses retranchements pour qu’il affirme ce qu’il est, une personnalité assez incroyable » révèle-t-il au Parisien.