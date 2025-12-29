Transfert à l'OM : Un attaquant pour 25M€, c'est bouclé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le mercato hivernal n'a pas encore repris ses droits, mais les spéculations de transfert fusent déjà. A l'OM, le départ d'Amine Gouiri est évoqué avec comme destination finale Istanbul et Galatasaray. Les dirigeants turcs seraient préparés à casser la tirelire pour le buteur de l'Olympique de Marseille, semble-t-il en vain.

Lors de la seconde quinzaine d'octobre, Amine Gouiri passait sur la table d'opération. La cause, une blessure à l'épaule qui l'a éloigné des terrains depuis. En convalescence, l'international algérien prend son mal en patience dans l'optique d'effectuer son retour sur le front de l'attaque de l'OM. A moins qu'il ne signe cet hiver en faveur de Galatasaray ?

Amine Gouiri a la cote en Turquie ? C'est l'une des rumeurs de transfert circulant dans la presse autour de l'OM à l'approche de l'ouverture du mercato hivernal le 1er janvier prochain. Si bien que le compte X : Gouiri FR a rappelé ce lundi l'intérêt de longue date de Galatasaray déjà existant lorsque l'attaquant défendait les couleurs du Stade Rennais avant de signer à l'Olympique de Marseille en janvier dernier.