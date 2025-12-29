Transfert à l'OM : Un attaquant pour 25M€, c'est bouclé !

Le mercato hivernal n'a pas encore repris ses droits, mais les spéculations de transfert fusent déjà. A l'OM, le départ d'Amine Gouiri est évoqué avec comme destination finale Istanbul et Galatasaray. Les dirigeants turcs seraient préparés à casser la tirelire pour le buteur de l'Olympique de Marseille, semble-t-il en vain.
Lors de la seconde quinzaine d'octobre, Amine Gouiri passait sur la table d'opération. La cause, une blessure à l'épaule qui l'a éloigné des terrains depuis. En convalescence, l'international algérien prend son mal en patience dans l'optique d'effectuer son retour sur le front de l'attaque de l'OM. A moins qu'il ne signe cet hiver en faveur de Galatasaray ?
Amine Gouiri a la cote en Turquie ?
C'est l'une des rumeurs de transfert circulant dans la presse autour de l'OM à l'approche de l'ouverture du mercato hivernal le 1er janvier prochain. Si bien que le compte X : Gouiri FR a rappelé ce lundi l'intérêt de longue date de Galatasaray déjà existant lorsque l'attaquant défendait les couleurs du Stade Rennais avant de signer à l'Olympique de Marseille en janvier dernier.
Gouri à Galatasaray, c'est non
Il semblerait que les hauts représentants de Galatasaray soient prêts à débourser une offre de transfert s'élevant à 25M€ pour qu'Amine Gouiri devienne le coéquipier de Mauro Icardi. Il ne faudrait pas s'attendre à une telle issue à en croire Foot Mercato. Sur son compte X, le journaliste Santi Aouna a démenti un éventuel départ de Gouiri pour Galatasaray.