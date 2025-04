Mercato : Le sabotage du PSG pour un joueur de Deschamps !

Alexis Brunet

Lors du prochain mercato estival, la priorité du PSG sera de recruter un central droitier, encore plus si Milan Skriniar s’en va de façon définitive. Ibrahima Konaté a été notamment annoncé dans le viseur parisien, et le club de la capitale ne laisserait pas insensible le joueur de Liverpool dont la prolongation chez les Reds serait au point mort.

Lors du quart de finale aller de Ligue des champions face à Aston Villa, Luis Enrique avait décidé d’aligner Lucas Beraldo et Willian Pacho en défense centrale. La charnière parisienne était donc composée de deux gauchers, car Marquinhos manquait à l’appel pour cause de suspension et il est le seul axial droitier du PSG.

Le PSG a prêté Milan Skriniar

En début de saison, le PSG disposait toutefois d’un autre central droitier en la personne de Milan Skriniar. Mais le Slovaque n’avait pas la cote auprès de Luis Enrique, qui a donc décidé de le prêter au Fenerbahçe lors du mercato hivernal. L’ancien joueur de l’Inter Milan s’y est d’ailleurs relancé et il s’y plaît, au point même qu’il pourrait y rester de façon définitive.

La prolongation de Konaté à Arsenal n’avance pas

Avec le possible départ de Milan Skriniar, le PSG sera donc dans l’obligation de se renforcer à ce poste lors du mercato estival. L’une des cibles de Luis Campos se nommerait Ibrahima Konaté et il y a des raisons de croire à une arrivée du Français cet été. En effet, d’après les informations du journaliste David Lynch, spécialisé dans l’actualité des Reds, la prolongation du joueur de 25 ans serait actuellement au point mort et le champion de France n’y serait pas étranger. Cet intérêt parisien plairait à l’ancien joueur du RB Leipzig, qui pourrait donc rejoindre Luis Enrique cet été afin de concurrencer Marquinhos. S’il ne veut pas prolonger, la formation de Premier League sera bien forcée d’ouvrir les portes à un transfert, sous peine de voir partir Konaté librement à l’été 2026. À moins que tout cela ne soit qu’une façon d’obtenir l’augmentation de salaire que demanderait l’international français à sa direction. Affaire à suivre…