PSG : Le nouveau coup historique de Luis Enrique ?

Pierrick Levallet

Ce mardi soir, le PSG a établi un nouveau record. Avec son match nul contre le FC Nantes (1-1), le club de la capitale est devenu l’équipe avec la plus longue série d’invincibilité à l’extérieur des 5 grands championnats. Luis Enrique pourrait toutefois être amené à encore écrire l’histoire avec les Rouge-et-Bleu d’ici la fin de saison.

Le PSG s’est offert un nouveau record. Grâce à son match nul contre le FC Nantes ce mardi soir (1-1), le club de la capitale a détrôné l’AC Milan de 1993 et est devenu l’équipe avec la plus grande série d’invincibilité à l’extérieur des 5 grands championnats. Luis Enrique a réussi à rendre son PSG presque imbattable en déplacement. Et d’ici la fin de saison, le coach espagnol pourrait aller décrocher d’autres records.

Après le FC Nantes, le PSG va écoeurer l'ASSE ?

Comme le rapporte RMC Sport, le PSG n’est plus qu’à 3 unités de faire tomber celui de points en Ligue 1 sur une saison à 18 clubs. Pour le moment, il est détenu par l’ASSE, qui avait raflé 56 points en 1969-1970 lorsqu’une victoire n'en rapportait que deux (ce qui équivaut à 81 unités désormais). Les Rouge-et-Bleu en sont à 78 après leur match nul sur la pelouse du FC Nantes. Il reste encore 4 matchs à jouer en Ligue 1. Les hommes de Luis Enrique devraient donc, sauf catastrophe de fin de saison, aller chercher ce record.

Luis Enrique va faire oublier Laurent Blanc ?

Mais ce n’est pas tout. Le PSG pourrait également conclure l’exercice 2024-2025 avec le plus haut ration de points par matchs de l’histoire. L’équipe de Luis Enrique détrônerait ainsi... le PSG de Laurent Blanc. En 2015-2016, le club de la capitale affichait une moyenne de 2,53 points/match (96 points sur 38 journées). La version de Luis Enrique en est à 2,65 pour le moment, et pourrait même finir plus haut en cas de sans-faute jusqu’à la fin de saison. Le coach espagnol semble préparer un nouveau coup historique au PSG.