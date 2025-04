PSG : Luis Enrique, l'embrouille avec un journaliste !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, dans un match reporté de Ligue 1, le PSG a été accroché par le FC Nantes (1-1). Déjà champion de France, le club de la capitale reste donc toujours invaincu avec ce résultat face aux Canaris d'Antoine Kombouaré. Une rencontre suite à laquelle Luis Enrique, entraîneur du PSG, n'a pas manqué de s'embrouiller avec un journaliste.

Face au FC Nantes, Vitinha avait permis au PSG de prendre l'avantage. Mais voilà qu'en fin de match, Douglas Augusto a remis les deux équipes à égalité et elles se sont donc quittées sur un score nul (1-1). Le club de la capitale continue ainsi sa série d'invincibilité, mais voilà que la copie rendue par le PSG était loin d'être convaincante. Un avis que Luis Enrique ne partage pas forcément.

« Qu’est-ce que tu racontes ? »

En conférence de presse après la rencontre entre Nantes et le PSG, Luis Enrique a été interrogé sur « le manque de contrôle du PSG » par un journaliste. Pas en accord avec cela, l'entraîneur espagnol a alors répondu : « Manque de contrôle? De qui? De Nantes ou du PSG ? Je n’ai vu que du contrôle. Qu’est-ce que tu racontes? Tout le temps contrôle, total ».

« Il n'y a que du contrôle »

« Ils ont eu des-contre attaques ce qu’ils font bien avec notamment deux très bons joueurs en attaque Simon et Abline. Et le reste il fallait attaquer un bloc bas, une équipe qui défend très bien. C’est toujours difficile d’attaquer contre Nantes. Mais il n’y a que du contrôle, je ne sais pas ce que tu as vu », a ensuite expliqué Luis Enrique.